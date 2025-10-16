Η φάρσα στους παίκτες των Μπακς και η επική αντίδραση του τρομαγμένου Γιάννη Αντετοκούνμπο - Ο Θανάσης δεν "τσίμπησε"

Στις ΗΠΑ κινούνται στους ρυθμούς του Halloween και οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν φάρσα στους παίκτες της ομάδας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τρομάζει περισσότερο απ’ όλους!

Οι ομάδες του NBA το τιμούν κάθε χρόνο. με τα “Ελάφια” να κάνουν φοβερή φάρσα στους παίκτες τους.

Συγκεκριμένα, έκρυψαν μέσα σε ένα κουτάκι μία ψεύτικη αράχνη, η οποία πεταγόταν μόλις κάποιος το άνοιγε.

Got 'em 🕷️😂 pic.twitter.com/zROB3yLPZm — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2025 Αυτός που “τσίμπησε” περισσότερο ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματικά τρόμαξε, σε αντίθεση με τον αδερφό του Θανάση, ο οποίος είχε καταλάβει τι θα γινόταν και έμεινε ψύχραιμος.

