Η Ευρώπη τιμά την Ιερά Πόλη – Xαιρετισμό σε εκδήλωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απευθύνει ο Σπ. Διαμαντόπουλος

Η Ευρώπη τιμά την Ιερά Πόλη και τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου. Ο δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, θα απευθύνει χαιρετισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου με την εκδήλωση «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την προσεχή Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00 (ώρα Ελλάδας)….

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, θα απευθύνει χαιρετισμό, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του Δρ. Mark Mazower, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Columbia-USA.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Λοβέρδου, διοργανώνεται από τους Ευρωβουλευτές Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (EPP), Γιάννη Μανιάτη (S&D) και Νικόλα Φαραντούρη (The Left) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ep.interactio.eu/yzxy-aki-z2ap-kbu

