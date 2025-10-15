Η ευλογιά δεν σταματά με καταγγελίες

Είναι απολύτως κατανοητός ο έντονος προβληματισμός των κτηνοτρόφων για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Και από τη στιγμή που η ιστορία αυτή «σέρνεται» πάνω κάτω ένα χρόνο τώρα, είναι λογικό ο προβληματισμός αυτός να παίρνει και την μορφή αρνητικών συναισθημάτων, όπως η οργή και η αγανάκτηση. Προχθές όμως στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στην έδρα της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι και στο διάλογο που είχαν οι κτηνοτρόφοι με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Φίλια και άλλους παράγοντες της Περιφέρειας, κάποια στιγμή ακούστηκε σε σχέση με την ελλείψεις σε κτηνιάτρους από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. «Καταγγείλτε την κυβέρνηση! Γιατί δεν την καταγγέλλετε;»

Το ερώτημα είναι αν η καταγγελία της Κυβέρνησης θα σταματήσει την ευλογιά… Γιατί αυτό που «καίει» τους κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει η εξάπλωση της ζωονόσου και να μηδενιστούν τα κρούσματα.

Από την άλλη η δουλειά της Αυτοδιοίκησης, είτε μιλάμε για Δήμους, είτε για Περιφέρειες, δεν είναι να καταγγέλλουν την εκάστοτε Κυβέρνηση. Γιατί, για παράδειγμα οι Δήμοι έχουν τα τελευταία χρόνια κάνει ενέργειες όχι απλά πολιτικής καταγγελίας της Κυβέρνησης, αλλά ανατροπής των αποφάσεών της με προσφυγές στο ΣτΕ και ειρήσθω εν παρόδω ετοιμάζεται νέα προσφυγή για τη μεταφορά της αρμοδιότητας των Πολεοδομιών. Ούτε όμως αυτά φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Σήμερα, λοιπόν που η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους είναι τόσο δύσκολη, οι καταγγελίες όσο δικαιολογημένες και ορθές να είναι, δεν θα φέρουν από μόνες τους κανένα θετικό αποτέλεσμα για την κτηνοτροφία.

Και τέλος πάντων αν είναι να καταγγείλουμε την Κυβέρνηση, να καταγγείλουμε και τους κτηνοτρόφους, μειοψηφία μεν αλλά υπαρκτές οι περιπτώσεις, που είχαν στους στάβλους τους νεκρά ζώα από την ευλογιά και δεν ειδοποίησαν έγκαιρα τις Αρχές…

Εφημερίδα «Συνείδηση»