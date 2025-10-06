Η Έξοδος του Μεσολογγίου ζωντάνεψε στα Ιωάννινα μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού

Στα Ιωάννινα ζωντάνεψε η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού με θεατρικό δρώμενο, σε εκδήλωση από τον Σύλλογο Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 η εκδήλωση με τίτλο: «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη Συμιού». Μια παραγωγή του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Ιστορικού Οπλισμού και Φορεσιάς «Ο ΛΙΑΡΟΣ» και την Διεθνή Αδελφότητα των Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.

Τιμώμενος Δήμος ήταν ο Δήμος Ιωαννιτών, γεγονός που έδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, καθώς οι δύο ιστορικές πόλεις συνδέονται με κοινές μνήμες αγώνων και θυσίας για την Ελευθερία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε, μέσα από θεατρικό δρώμενο, αφήγηση, μουσική και χορό η πνευματική και πολιτιστική συνέχεια του Μεσολογγίου, όπως αυτή διατηρείται στο πανηγύρι του Αγίου Συμεών, το οποίο αποτελεί ζώσα μνήμη της Εξόδου. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η αναφορά του κ. Φώτη Ραπακούση, Διευθυντή του Μουσείου Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου των Ελλήνων, στο νησάκι των Ιωαννίνων, ο οποίος εξέφρασε τη βούλησή του να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο κ. Ραπακούσης ανακοίνωσε ότι το Μουσείο διαθέτει τις συλλογές του στις επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Μεσολόγγι και πως βρίσκεται σε επικοινωνία με το μέλος του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» κ. Γιώργο Αλεξανδράτο, για την επιλογή των κατάλληλων συλλογών του Μουσείου. Μάλιστα δήλωσε ότι μεταξύ αυτών των συλλογών, βρίσκεται και το ιστορικό έγγραφο της Διακήρυξης της Επανάστασης του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ένα τεκμήριο εξαιρετικής σημασίας για την ελληνική ιστορία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας, επιβεβαιώνοντας ότι η Μνήμη της Εξόδου εξακολουθεί να εμπνέει και να ενώνει.

Η Δράση του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω του προγράμματος «Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά» και του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.