Η Έξοδος του Μεσολογγίου τιμήθηκε στις Βρυξέλλες

Με την ευκαιρία της επετείου, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, η τιμητική εκδήλωση, που αναδεικνύει την ιστορική σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου και τον διαχρονικό της αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή σκέψη, τον φιλελληνισμό και το ιδεώδες της ελευθερίας.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου Σπύρο Διαμαντόπουλο, με τη σημαία της πόλης και μια συλλεκτική έκδοση του εθνικού ύμνου. Ο κ. Διαμαντόπουλος τόνισε ότι «η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Φιλέλληνες και κινητοποίησε την Ευρώπη να δει την Ελληνική Επανάσταση με νέα κατανόηση».

Ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Μαρκ Μαζάουερ, στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα τόνισε ότι «η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου το 1826 αποτελεί ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα συλλογικής τόλμης, αυτοθυσίας και αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας».

Οι Ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γιάννης Μανιάτης και Νικόλας Φαραντούρης, φιλοξένησαν την εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, υπογράμμισαν τη διαχρονική σημασία της Εξόδου ως σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. Όπως τόνισε η κ. Βόζεμπεργκ, «το Μεσολόγγι είναι η μοναδική ελληνική πόλη που φέρει τον τίτλο της Ιεράς Πόλης, αναδεικνύοντας θάρρος και αυτοθυσία». Ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι «η Έξοδος προανήγγειλε μια Ευρώπη ενωμένη, που υπερασπίζεται τα ιδανικά της δικαιοσύνης και της ελευθερίας». Ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι «η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και θυσία, και οι λαοί μπορούν να σταθούν όρθιοι όταν ενωθούν για κοινό σκοπό».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογράμμισε ότι «η Έξοδος δεν είναι απλώς μια σελίδα της ελληνικής ιστορίας, αλλά γεγονός που σημάδεψε και την Ευρωπαϊκή Ιστορία». Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, επισήμανε στον χαιρετισμό του ότι «η αδιάκοπη αντίσταση των κατοίκων του Μεσολογγίου έδωσε νέα πνοή στην ιδέα της ελευθερίας στην Ευρώπη». Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ παραβρέθηκαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και προσκεκλημένοι από όλη την Ευρώπη, συμμετέχοντας στην έναρξη σειράς δράσεων που τιμούν τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του Μεσολογγίου.

Πηγή: ertnews.gr