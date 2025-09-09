Η Εθνική, πάτησε την Λιθουανία και πέταξε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025

Έτοιμη για μετάλλιο η Εθνική Ελλάδας, πάτησε την Λιθουανία με 87-76 και πέταξε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η αρχή με τον οδοστρωτήρα Γιάννη και τις άμυνες του Κώστα Αντετοκούνμπο

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Λιθουανία μπήκε ιδανικά σκοράροντας επτά πόντους στις πρώτες της τρεις επιθέσεις της. Η Εθνική ομάδα προσπάθησε με επελάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να βρεθεί γρήγορα από την άμυνα στην επίθεση, χωρίς όμως να βρει πόντους σε πρώτο χρόνο. Ο “Greek Freak” δεν στάθηκε όμως στην καλή άμυνα της ομάδας του Κουρτινάιτις και έσπρωξε την “γαλανόλευκη” μπροστά, με τον Σλούκα και τον Μήτογλου να μπαίνουν στην εξίσωση του σκορ για το πρώτο προσπέρασμα της Ελλάδας για το 16-14 (11 πόντοι Αντετοκούνμπο σε πέντε λεπτά). Η Ελλάδα έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα πέντε πόντων, καθώς με τις εκπληκτικές άμυνες του Κώστα Αντετοκούνμπο και τρίποντο του Τολιόπουλου για το 24-19 της “Επίσημης Αγαπημένης”.

Ο παράγοντας Βαλαντσιούνας και το γαλανόλευκο προβάδισμα στο ημίχρονο

Στην δεύτερη περίοδο το σύνολο της “γαλανόλευκης” βρήκε πρωταγωνιστές το διάστημα που έλειψε ο Γιάννης από το παρκέ, με τους Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο να βρίσκουν ελεύθερα σουτ και να ευστοχούν, φέρνοντας την διαφορά στο +11 και το 35-24. Τα πρώτα τέσσερα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου έφεραν την Ελλάδα σε θέση οδηγού και ταυτόχρονα να είναι εκείνη που όριζε την ίδια της τύχη, μιας και κυριαρχούσε και στον τομέα των ριμπάουντ, όπου η Λιθουανία ήταν η πρώτη σε όλο το τουρνουά. Η Λιθουανία κατάφερε να κάνει το δικό της ξέσπασμα στο ματς και να κατεβάσει την διαφορά από τους 11, στον πόντο και το 39-38, με τον Βαλαντσιούνας να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του Κουρτινάιτις. Ο Γιάννης ανέλαβε ξανά δράση και η Ελλάδα έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων και το 44-38.

Η ατσάλινη άμυνα και ο περιορισμός του Βαλατσιούνας

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το τρίτο του φάουλ και προκάλεσε πονοκέφαλο στον Βασίλη Σπανούλη, ενώ μετά από δυο φάσεις και ο Μήτογλου έφτασε τα τέσσερα φάουλ. Αυτό όμως δεν περιόρισε την “γαλανόλευκη”, καθώς το σερί που έκαναν οι Λιθουανοί και το 44-41, άλλαξε και πάλι δια χειρός Γιάννη και το +10 στο 51-41. Οι καλές άμυνες της Εθνικής αποτυπώθηκαν και στο σκορ, καθώς το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είχε τον τρόπο να δυσκολέψει τον Βαλαντσιούνας και να βρει και πόντους στην επίθεση, με τον Τολιόπουλο και τον Σλούκα να είναι οι παίκτες που βοήθησαν τον Γιάννη, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός στην άμυνα. Το σκορ στην τρίτη περίοδο έκλεισε στο +12 για την Ελλάδα και το 64-52.

Στην τελευταία περίοδο, η Εθνική έκανε τα πάντα για να τελειώσει την αναμέτρηση, με τον Βασίλη Σπανούλη να περνάει τον Καλαϊτζάκη στο παρκέ με σκοπό να περιορίσει του γκαρντ της Λιθουανίας. Ο Γιάννης και ο Κώστας σκέπασαν τα καλάθια, με τον Τολιόπουλο και τον Σαμοντούροφ να βοηθάνε επίσης στο σκορ, με τους τυπικά γηπεδούχους να μην έχουν τρόπο να αντιδράσουν. Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει μια επική νίκη, επικρατώντας με 87-76 και με Γιάννη Αντετοκούνμπο πολυτιμότερο παίκτη, με τον απόλυτο αστέρα της “γαλανόλευκης” να σκοράρει 29 πόντους με έξι ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

