Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών σάρωσε το Πουέρτο Ρίκο και πλησιάζει στα νοκ άουτ

Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών νίκησε με 3-1 το Πουέρτο Ρίκο στο International Exhibition & Convention Centre της Τσιάνγκ Μέι και πλησιάζει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διεκδικώντας την είσοδό της στις 16 καλύτερες ομάδες.

Με την Μάρθα Ανθούλη να πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις (27 πόντοι, 2 άσοι, 22/45 επιθέσεις με 48%) της καριέρας της – αν όχι την κορυφαία – η Ελλάδα πέτυχε μία ιστορική νίκη στην Ταϊλάνδη. Η “γαλανόλευκη” κυριάρχησε κόντρα στο Νο.18 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε καθαρή νίκη στα τέσσερα σετ και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στις “16” καλύτερες ομάδες του κόσμου. Αυτό θα συμβεί στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής κόντρα στην Γαλλία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (26/8, 12:00, ΕΡΤ2).

Το ξεκίνημα της Ελλάδας ήταν ιδανικό, καθώς από τους πρώτους μόλις πόντους “χτύπησε” στην αντίπαλη υποδοχή, βρήκε περάσματα ψηλά στο φιλέ και ξέφυγε στο +3 (8-5). Ο Χουάν Κάρλος Νούνιες κάλεσε γρήγορα το πρώτο τάιμ άουτ, όμως η κατάσταση δεν βελτιώθηκε για την ομάδα του. Αντιθέτως, Ανθούλη και Στράτζαλη εκτελούσαν με μεγάλα ποσοστά ευστοχίας, οδηγώντας τη “γαλανόλευκη” στο εντυπωσιακό +7 (17-10). Η συνέχεια του σετ αποτέλεσε τυπική διαδικασία για την διαβασμένη Εθνική, η οποία το κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση, χάρη στο 25-19.

Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο τάραφλεξ με το Πουέρτο Ρίκο να έχει δείξει “σημάδια ζωής” στο τέλος του προηγούμενου σετ, καθώς κατέκτησε τους οκτώ από τους τελευταίους 12 πόντους. Ωστόσο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διατήρησε τη συγκέντρωσή του και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση έκανε ακόμα ένα πολύ καλό ξεκίνημα, φτάνοντας από νωρίς στο +5 (9-4). O Νούνιες κάλεσε και τα δύο τάιμ άουτ του πριν τη συμπλήρωση 20 πόντων (13-6), όμως η εικόνα δεν άλλαξε, την ώρα που η Βάσκες συνέχισε να βρίσκεται μακριά από τον καλό της εαυτό. Η διαφορά ξέφυγε σε διψήφια επίπεδα (17-6), με την Ελλάδα να “αγκαλιάζει” τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση. Εν τέλει τον κατέκτησε εύκολα, με το 25-13 να μετατρέπει το σκορ σε 2-0.

Οι Πορτορικανές προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς, στις αρχές του τρίτου σετ με 2-1. Η Εθνική απάντησε άμεσα με ένα γρήγορο σερί 3-0 και εδραίωσε ξανά τη θέση της στο προβάδισμα (6-4). Ωστόσο, η εξέλιξη αυτήν τη φορά ήταν διαφορετική, με το σύνολο του Νούνιες να παίζει “με την πλάτη στον τοίχο” και να παλεύει κάθε πόντο (8-8). Η Βάσκες ανέβασε την απόδοσή της και οδήγησε τη χώρα της στην ανατροπή από 11-9 σε 16-13. Η Σαντιάγο έδωσε επίσης αρκετές λύσεις στην επίθεση κι έστειλε τις τυπικά γηπεδούχες στο +4 (18-14). Σε εκείνο το σημείο, η είσοδος της Λαμπρούση σε θέση σερβίς και η βελτίωση του αμυντικού μπλοκ άλλαξαν την εικόνα του σετ, με την Ελλάδα να ανατρέπει την κατάσταση (22-21) με ένα επί μέρους σκορ 8-3. Στους τελευταίους κρίσιμους πόντους οι Πορτορικανές “άντεξαν” την πίεση των ελληνικών επιθέσεων, απάντησαν στα συνεχόμενα μπλοκ και κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με 25-23.

Το μομέντουμ άλλαξε χέρια για πρώτη φορά στο ματς, με τις παίκτριες του Νούνιες να έχουν βελτιωθεί σημαντικά στο σερβίς και την Τσάμπιον που “ανέβασε ταχύτητα” να τις οδηγεί σε ένα γρήγορο +3 (6-3). Στη συνέχεια, το 7-4 εις βάρος της Ελλάδας έγινε 9-8 υπέρ της, με την Μπακοδήμου να πρωταγωνιστεί από θέση σερβίς. Η Εθνική πήρε τον έλεγχο έχοντας την Στράντζαλη να εκτελεί με υψηλά ποσοστά και την Τοντάι να κυριαρχεί σε μπλοκ και επίθεση από το κέντρο. Η “γαλανόλευκη” ξέφυγε στο +7 (18-11) κάνοντας… ότι θέλει στο τάραφλεξ. Οι τελευταίοι πόντοι είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με το σύνολο του Οικονόμου να “σφραγίζει” το 3-1 κατακτώντας το τρίτο σετ με 25-14.

Τα σετ: 19-25, 13-25, 25-23, 14-25

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, .

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.

Το πρόγραμμα του ομίλου:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3

15:30 Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου

12:00 Γαλλία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

15:30 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ) Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 1 ήττα, 3-4 σετ) Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ) Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 2-6 σετ)

Πηγή: ΕΡΤ Sports