Η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας τίμησε την εθνική γιορτή 28ης Οκτωβρίου. Στο Μεσολόγγι ο κ. Δαμασκηνός.

Στην πανηγυρική Δοξολογία για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου που τελέστηκε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναός Αγίας Παρασκευής προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Παρέστησαν ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Μεσολογγίου, Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Παντελεήμων Μπερτσιάς και οι εκπρόσωποι των Στρατιωτικών, Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών της περιοχής.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε της επιμνημόσυνης δέησης που τελέσθηκε στο Ηρώο Πεσόντων των τελευταίων πολέμων. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Ακολούθως, από την εξέδρα των επισήμων, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας παρακολούθησε την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε: «Με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας παρακολουθήσαμε την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση εδώ, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Καμαρώσαμε τη μαθητιώσα νεολαία της Ιεράς Πόλεως, αλλά και τον ένδοξο Ελληνικό Στρατό να παρελαύνουν. Σήμερα είναι ημέρα εθνικής εορτής και όλοι οι Έλληνες είμαστε και πάλι ενωμένοι, για να διατρανώσουμε την θέλησή μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τα ιδανικά, τα ιερά και τα όσια του γένους και της φυλής μας. Η ενότητα ας είναι το σημερινό μήνυμα που εκπέμπει η εθνική μας εορτή. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους».

Μετά το πέρας της παρέλασης ο Σεβασμιώτατος και οι αρχές του τόπου συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,

στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι: «Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα, αυτή την πανεπίσημη ημέρα για την Πατρίδα μας και για τον τόπο μας συμμετέχουμε σε αυτήν την όμορφη, σεμνή και με βαθύτατους συμβολισμούς εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για να βραβεύσει τους μαθητές, οι οποίοι πρώτευσαν και αρίστευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιβραβεύσουμε και θα επικροτήσουμε την προσπάθεια των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου σχολικού έτους και να εισέλθουν στην πανεπιστημιακή Σχολή της αρεσκείας τους. Είμαστε εδώ, σήμερα, για να επιβραβεύσουμε την απόκτηση της γνώσης, αλλά και την κατάκτηση της αρετής, γιατί όλοι θα πρέπει να ενθυμούμεθα, ότι η γνώση οφείλει να συμβαδίζει με την αρετή. Τότε μόνο σμιλεύει ολοκληρωμένους χαρακτήρες και προσωπικότητες.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι είχαν την έμπνευση και την πρωτοβουλία για την εκδήλωση αυτή. Θερμά συγχαρητήρια και σε όσους σε λίγο θα λάβουν τις

αντίστοιχες βραβεύσεις. Μακάρι η ζωή τους από δω και στο εξής να είναι ένας συνεχής αγώνας με πλούσια καρποφορία και προσφορά. Χρόνια πολλά και

ευλογημένα».

