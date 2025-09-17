Η εταιρεία ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ συμμετέχει στον αγώνα κατά της πείνας μαζί με τους εμπόρους της Ford σε όλο τον κόσμο

Στον αγώνα κατά της πείνας συμμετέχει η εταιρεία ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ, μαζί με τους εμπόρους της Ford σε όλο τον κόσμο, επεκτείνοντας την κοινωνική πρωτοβουλία στις παγκόσμιες αγορές.

• Η Ford επεκτείνει την κοινωνική πρωτοβουλία Ford Building Together στις παγκόσμιες αγορές, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της κοινότητας, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και

την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές

• Έμποροι της Ford από όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους διοργανώνοντας δράσεις για τη συγκέντρωση και δωρεά τροφίμων, με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την κάλυψη των τοπικών αναγκών

• Οι πελάτες και η κοινότητα καλούνται να προσφέρουν τρόφιμα από τις 15 έως και 25 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα της FORD ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ προς όφελος του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Ford Motor Company επεκτείνει το Ford Building Together - τη νέα κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας – με στόχο να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες. Η πρωτοβουλία αποτυπώνει τη δύναμη της Ford, συνδυάζοντας την εταιρική φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό των εργαζομένων και το παγκόσμιο δίκτυο εμπόρων, ώστε να ανταποκρίνεται σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινότητας, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές.

Εγκαινιάζοντας την διευρυμένη αυτή πρωτοβουλία, οι έμποροι Ford σε παγκόσμιο επίπεδο διοργανώνουν τη συγκέντρωση βασικών ειδών διατροφής από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με στόχο την καταπολέμηση της πείνας και την κάλυψη κρίσιμων τοπικών αναγκών. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, την περασμένη χρονιά 733 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι έμποροι Ford συνεργάζονται με τράπεζες τροφίμων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των δωρεών και θα γνωμοδοτούν σχετικά με τα είδη που είναι περισσότερο αναγκαία.

«Στην ΣΤΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ, πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας εκτείνεται πολύ πέρα από την πώληση οχημάτων· πρέπει να αποτελούμε έναν πραγματικό εταίρο για την κοινότητα που υπηρετούμε», δήλωσαν οι Σταθοκωστόπουλος Χρήστος και Βασίλειος ιδιοκτήτες της επιχειρησης. «Για εμάς, η συμμετοχή στη δράση συγκέντρωσης τροφίμων αντικατοπτρίζει τη βαθιά μας δέσμευση να στηρίξουμε την ευημερία του Αγρινίου και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει χωρίς τροφή. Καλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας.»

Η πρωτοβουλία Ford Building Together, η οποία σχεδιάστηκε για να εμβαθύνει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας προς την κοινότητα, περιλαμβάνει πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικές δωρεές και 1,8 εκατομμύρια ώρες εθελοντισμού. Με την πρόσθετη συμμετοχή του παγκόσμιου δικτύου εμπόρων και των εθελοντών εργαζομένων της Ford παγκοσμίως, το Ford Building Together προσεγγίζει την εταιρική φιλανθρωπία με διαφορετικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής.