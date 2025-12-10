Η εστίαση του Αγρινίου στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων

Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αγρινίου εκφράζει τη σαφή και έμπρακτη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας λύσεις στο υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η εστίαση, ο τουρισμός, η τοπική οικονομία και χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη.

Η εστίαση είναι ο φυσικός «σύμμαχος» του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου γιατί καθημερινά στηρίζεται στα προϊόντα του για να προσφέρει ποιότητα και αυθεντικότητα στο τραπέζι του καταναλωτή. Κάθε πιάτο, κάθε συνταγή, κάθε τοπική γαστρονομική πρόταση ξεκινά από το χωράφι, το στάβλο, το ελαιόκτημα και το αμπέλι της ελληνικής υπαίθρου.

Την ίδια ώρα, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό και ένα σύγχρονο μοντέλο παραγωγής, που θα προστατεύει τον παραγωγό και θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Συνεταιριστικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία και τοπικά δίκτυα διάθεσης προϊόντων είναι παραδείγματα συνεργατικών μοντέλων που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία και μπορούν να δώσουν πραγματική διέξοδο.

Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αγρινίου θεωρεί ότι τώρα είναι η στιγμή να γίνει η αρχή για μια οργανωμένη, εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα, με κέντρο τον άνθρωπο της παραγωγής και με ουσιαστική διασύνδεση με την εστίαση και τον τουρισμό. Μόνο έτσι η τοπική και εθνική οικονομία μπορεί να παράγει προστιθέμενη αξία, σταθερές θέσεις εργασίας και πραγματική προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα: η κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι θεσμοί του τόπου οφείλουν να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν, όχι μόνο με λόγια συμπαράστασης αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές, δίκαια μέτρα στήριξης και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα διασφαλίζει ότι ο κόπος τους ανταμείβεται.