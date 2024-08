Η ΕΨΥΠΕΑ για την απώλεια της Αγγελικής Κωτσοπούλου: Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να ζει μέσα από το έργο της

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της διδάκτορος Λογοθεραπείας Αγγελικής Κωτσοπούλου.

«Οι συνεργάτες της και οι οικογένειες των παιδιών που δέχτηκαν τις υπηρεσίες της, θα τη θυμούνται πάντα για την ανθρωπιά της, την ευαισθησία της, τη γενναιοδωρία της και την αφοσίωσή της», τονίζεται σε ανακοίνωση της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ) τους στόχους της οποίας υπηρέτησε με σθένος.

Η ανκοίνωση του Δ.Σ. της ΕΨΥΠΕΑ

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια της πολυαγαπημένης μας Αγγελικής Κωτσοπούλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστήμη της Λογοθεραπείας και στην υποστήριξη των παιδιών με Αυτισμό και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Η Δρ. Αγγελική Κωτσοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λευκίμμη Έβρου, ενώ οι βασικές σπουδές της πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι μεταπτυχιακές της στον Καναδά. Εργάστηκε για τριάντα χρόνια σε θεραπευτικά πλαίσια για παιδιά και ενήλικες στον Καναδά, όπου διακρίθηκε για την αφοσίωσή της και το πάθος της για την επιστήμη της λογοθεραπείας.

Η Αγγελική Κωτσοπούλου υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΨΥΠΕΑ συμμετέχοντας στο Διοικητικό

Συμβούλιο από την σύσταση του Επιστημονικού Σωματείου το 2004 έως και σήμερα. Εργάστηκε στο Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές της ΕΨΥΠΕΑ ως επόπτρια της Διεπιστημονικής Ομάδας, προσφέροντας τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία της στο θεραπευτικό προσωπικό, διαμορφώνοντας εργασιακή συνείδηση και ενσυναίσθηση στον ευαίσθητο κλάδο της ειδικής αγωγής.

Διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αξιοσημείωτη αφοσίωση και αγάπη προς τους φοιτητές της, εμπνέοντας και καθοδηγώντας τις νέες γενιές λογοθεραπευτών. Η Αγγελική Κωτσοπούλου είχε πλούσιο ερευνητικό έργο δημοσιεύοντας εργασίες και πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, συμβάλλοντας σημαντικά στη διάδοση της γνώσης και την προώθηση της έρευνας στον τομέα της λογοθεραπείας.

Ήταν ενεργό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών (ΠΣΛ) και είχε υπάρξει μέλος του Royal College of Speech and Language Therapists (England) και του College of Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario (CASLPO), Canada. Η προσφορά της στην κοινότητα δεν περιοριζόταν μόνο στην ακαδημαϊκή και θεραπευτική της καριέρα. Η Αγγελική ήταν ενεργό μέλος πολλών συλλόγων και πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα και τον Καναδά.

Οι συνεργάτες της και οι οικογένειες των παιδιών που δέχτηκαν τις υπηρεσίες της, θα τη θυμούνται πάντα για την ανθρωπιά της, την ευαισθησία της, τη γενναιοδωρία της και την αφοσίωσή της. Η Αγγελική άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Η κληρονομιά της, θα συνεχίσει να ζει μέσα από το έργο της και τους ανθρώπους που επηρέασε με την αγάπη και την επιστημονική της προσφορά. Η σκέψη μας είναι με την οικογένειά της, τους φίλους της και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν.

Το Δ.Σ της ΕΨΥΠΕΑ αποφάσισε:

1. Να παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία.

2. Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΨΥΠΕΑ.

3. Να υποβάλλει τα ειλικρινή συλλυπητήριά στην οικογένεια της εκλιπούσης.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, κατά την πρώτη, μετά το θάνατό της, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

5. Να διατεθεί, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, χρηματικό ποσό, για φιλανθρωπικό σκοπό.

6. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΨΥΠΕΑ.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Μεσολόγγι. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθεί δωρεά εις μνήμην της στην ΕΨΥΠΕΑ (Αριθμός Λογαριασμού ALPHA BANK: GR 140 140 222 0222 002 002 003270).