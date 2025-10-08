Η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ: Τι λέει ο Γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Ντάης, στην Αιτωλοακαρνανία

Η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει το κόμμα σε αναταράξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, με τον Γραμματέα του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία, Δημήτρη Ντάη, να αναφέρει στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ότι: «όσοι επιλέγουν να απομακρυνθούν, αναλαμβάνουν και την ευθύνη της επιλογής τους».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το πρωί της Δευτέρας ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., μέσω επιστολής που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ λίγη ώρα αργότερα εξέδωσε και γραπτή δήλωση για την παραίτησή του.

Η εξέλιξη δεν αποτέλεσε έκπληξη, αλλά είναι πλέον γεγονός ανακατεύει την πολιτική «τράπουλα», καθώς το επόμενο βήμα για τον Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να είναι η δημιουργία νέου κόμματος.

Η μοναδική περίπτωση να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο είναι να υπάρξει μία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δηλαδή μεταξύ των ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – Νέα Αριστερά. Σε αυτή την περίπτωση ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας θα ξανασκεφτεί τις κινήσεις του δεδομένου ότι ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων που τον ακολουθεί προέρχεται από αυτά τα κόμματα. Ωστόσο το ενδεχόμενο μιας τέτοιας σύμπραξης είναι εξαιρετικά απίθανο.

Έτσι από το αμέσως επόμενο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει καθημερινές παρεμβάσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τόσο με αναρτήσεις, όπως και με συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ.

Οι ερμηνείες της παραίτησης Τσίπρα είναι πολλές, αλλά μέχρι στιγμής, σαν πρώτη «ανάγνωση» τουλάχιστον, το μόνο σίγουρο είναι ο περεταίρω πολυκερματισμός της κεντροαριστεράς στη χώρα. Ενώ είναι δεδομένο ότι ένα «κόμμα Τσίπρα» πρώτα και κύρια θα έπληττε το ΣΥΡΙΖΑ, απορροφώντας ένας μέρος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν βλέπει ανάκαμψη με το Σ. Φάμελλο.

Η χαμηλή δημοσκοπική κατάσταση του κόμματος, η προσπάθειά του να «ακουστεί» στην κοινωνία και οι αντίθετες φωνές που υπάρχουν ακόμη μέσα σε αυτό, προεξοφλούν ότι στο ενδεχόμενο ενός νέου φορέα, πολλοί θα είναι οι βουλευτές που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, παραιτούμενοι, και προσερχόμενοι στη νέα προσπάθεια. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί με αρκετούς από τους 25 βουλευτές πολύ καλές σχέσεις και συνομιλούν στο ίδιο μήκος κύματος. Έτσι επί του παρόντος ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μία ιδιότυπη κατάσταση με παγωμάρα, αλλά και αναβρασμό ταυτόχρονα.

Ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρης Ντάης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για την παραίτηση Τσίπρα, αλλά και τη συζήτηση περί μετακινήσεων στελεχών, επεσήμανε:

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη με σαφές πολιτικό και συμβολικό περιεχόμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο ηγέτης που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή για την Αριστερά και τη χώρα, επιλέγει να αποσυρθεί από τα θεσμικά καθήκοντα, χωρίς να αποσυρθεί από την πολιτική μάχη. Με αυτή την κίνηση, στέλνει ένα μήνυμα ανανέωσης, ειλικρίνειας και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και την παράταξη. Τιμά τη δημοκρατία δείχνοντας ότι κανείς δεν είναι

αναντικατάστατος και ότι η συλλογικότητα παραμένει πάνω από τα πρόσωπα. Όσο για τις πιθανές μετακινήσεις στελεχών, αυτές είναι θεμιτές μέσα στη δημοκρατία, αλλά δεν παύουν να αποτελούν επιλογές με πολιτικό και ηθικό φορτίο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. είναι ένα ανοιχτό κόμμα, που πορεύεται με αρχές, αξίες και καθαρό προσανατολισμό στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Όσοι επιλέγουν να απομακρυνθούν, αναλαμβάνουν και την ευθύνη της επιλογής τους. Η συζήτηση για πιθανές μετακινήσεις στελεχών κεντρίζει το ενδιαφέρον, αλλά αν το αναλύσουμε θα καταλήξουμε πως είναι κάπως άκυρη και άκαιρη, καθώς μέχρι και την στιγμή αυτή, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ιδρύσει νέο κόμμα!

Όπως και να έχει, η επόμενη μέρα για εμάς σημαίνει δουλειά, ανασυγκρότηση και νέα ώθηση. Με ενότητα, πίστη στις αρχές μας και ειλικρινή σχέση με τους πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική δύναμη της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα».

Πυρ ομαδόν από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσαν μετωπική επίθεση κατά του κ. Τσίπρα, αντιμετωπίζοντάς τον ουσιαστικά ως δυνάμει αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος.Την ίδια ώρα πολυάριθμα γαλάζια και πράσινα στελέχη ακολούθησαν την άτυπηκομματική γραμμή για σκληρό ροκ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του επιτέθηκε ευθέως

χαρακτηρίζοντας την παραίτησή του «κοινοβουλευτικά αδιάφορη» και σχολιάζοντας: «πάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής δεν έκανε την παραμικρή ομιλία ή παρέμβαση».

Ακόμη οξύτερη ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατήγγειλε χθες το βράδυ ότι «από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Με καυστική διάθεση, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, δήλωσε ότι ο Τσίπρας «προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, προεξόφλησε ότι ένα νέο εγχείρημα Τσίπρα «δεν θα έχει καμία τύχη» και θα αποδειχθεί «μια τρύπα στο νερό».

Σε διαφορετικό πνεύμα, όμως, ο Χάρης Καστανίδης απέφυγε τις αιχμές, παρατηρώντας πως η κίνηση Τσίπρα «συνδέεται με την επιθυμία του να κινηθεί ελεύθερα, χωρίς τη δέσμευση κομματικής ιδιότητας».

Η παραίτηση Τσίπρα αποτέλεσε, πάντως, αφορμή και για μια νέα σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του από τον Αλέκο Αλαβάνο. «Άνθρωποι τέτοιοι θα έπρεπε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκαναν σε βάρος της Ελλάδας», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιο ακραίες διαμάχες προκαλούνται συχνά μεταξύ παλαιών «συντρόφων».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»