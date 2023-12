Η παρέα των “χιρονίστας” έχει βαλθεί να… “τρελάνει” κόσμο και η μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (10/12) με 4-2 στο “Montjuic” έθεσε μια νέα σειρά ρεκόρ για την ομάδα του Μίτσελ.

Η Χιρόνα έχει έρθει στο… επίκεντρο του ποδοσφαιρικού πλανήτη, ύστερα (και) από την σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση επί της Μπαρτσελόνα με 4-2 (10/12). Πλέον, οι Καταλανοί βρίσκονται μόνοι στην πρώτη θέση της La Liga με 41 βαθμούς, απέχουν 12 βαθμούς από την 5η θέση (άρα και αυξημένες πιθανότητες να συμμετέχει για πρώτη φορά σε ομίλους Champions League) και ατενίζει με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον.

Το “διπλό” στο “Montjuic” είχε ως αποτέλεσμα η Χιρόνα να “σπάσει” ορισμένα ρεκόρ της φετινής σεζόν. Αρχικά, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία) που ξεπέρασε τους 40 βαθμούς για την τρέχουσα σεζόν, με τις Ίντερ (38) και Λίβερπουλ (37) να ακολουθούν.

The first team in Europe’s big five leagues to win 40+ points in 2023/24: @GironaFC pic.twitter.com/nHGcqatXxn

Επίσης, τα τέσσερα τέρματα που πέτυχε η Χιρόνα ήταν όσα δέχτηκε συνολικά την περσινή σεζόν η Μπαρτσελόνα, αγωνιζόμενη στην έδρα της.

Girona scored as many goals in this game as Barcelona conceded in their 19 home league games during the entire 2022/23 campaign. pic.twitter.com/b7FyJ0hP5l

Τέλος, η νίκη αυτή αποτελεί την πρώτη επί της Μπαρτσελόνα τόσο για τη Χιρόνα, όσο και για τον Μίτσελ ως προπονητή.

For the first time in the club’s history, Girona have won a game against Barcelona.

For the first time in his managerial career, Míchel has won a game against Barcelona.

Incredible scenes. pic.twitter.com/WXMH1GQobv

— Squawka (@Squawka) December 10, 2023