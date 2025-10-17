Η Επιτροπή για την Υπεράσπιση της Τριχωνίδας κρούει τον κώδωνα για το νέο έργο αντλησιοταμίευσης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Επιτροπή Αγώνα για την Υπεράσπιση της Τριχωνίδας σχετικά με το νέο έργο αντλησιοταμίευσης της «Aqua Resistance», καλώντας πολίτες και φορείς να συντονίσουν δράσεις για την προστασία της λίμνης και του φυσικού της περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση:

Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ.

Αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ενός νέου έργου αντλησιοταμίευσης που προτείνεται να κατασκευαστεί από την εταιρεία “ Aqua Resistance ” , στη θέση «ΣΚΑΛΟΥΛΑ» στους Δήμους Θέρμου και Αγρινίου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες Θέρμου και Παραβόλας.

Η ΜΠΕ θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2025. Επανέρχεται λοιπόν το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα, αυτή τη φορά σε διαφορετικό σημείο και με άλλο φορέα υλοποίησης.

Η θέση της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ» καθώς επίσης και η θέση όλων των Φορέων, κινήσεων και πρωτοβουλιών του τόπου μας που τοποθετούνται ενάντια στην κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχωνίδα η οποία είναι ενταγμένη ως προστατευόμενη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», είναι ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΉ για τους λόγους που διεξοδικά διατυπώθηκαν σε κείμενα και αποφάσεις τα οποία δημοσιεύθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με αφορμή το έργο της αντλησιοταμίευσης στη θέση «Τριχωνίδα Ι».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τους πολίτες και Φορείς του τόπου μας να συντονίσουν για μια ακόμη φορά τις δράσεις τους για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων των περιοχών που ξαναμπήκαν στο στόχαστρο και να προβούν από κοινού και σε συνεργασία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και σε ότι άλλο απαιτείται για να μην επιτρέψουμε η Τριχωνίδα να μετατραπεί σε εργοτάξιο και τελικά σε βιομηχανική ζώνη, για να αποτρέψουμε την υλοποίηση ενός έργου καταστροφικού για την περιοχή μας και το μέλλον αυτού του τόπου, διότι δεν συνάδει με τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής καθώς επίσης και τους σχεδιασμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων για την Βιώσιμη και Οικοτουριστική ανάπτυξή της.