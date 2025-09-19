Η Επιτροπή Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Επιτροπή Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή την χερσαία επέμβαση και τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας.

Η ανακοίνωση:

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα φάση κλιμάκωσης του μακελειού που εξαπολύει το κράτος του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα σε ερείπια, με μια χερσαία επιχείρηση-σφαγή που συνοδεύεται από ανελέητους βομβαρδισμούς και εικόνες πραγματικής αποκάλυψης.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά ώρα με την ώρα, με τους Παλαιστίνιους να ανασύρουν ακόμα και μικρά παιδιά καταπλακωμένα από τα ερείπια. Η επίθεση που ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ με μαζικούς βομβαρδισμούς έχει προκαλέσει μαζικό εκτοπισμό: πάνω από 370.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα, από τον συνολικό πληθυσμό του ενός εκατομμυρίου, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στην κατεστραμμένη πόλη.

Την ίδια ώρα, ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου, με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, συνεχίζει προκλητικά να δικαιολογεί τις σφαγές. Σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε πως έλαβε πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτέμβρη, στην τέταρτη συνάντηση από την έναρξη της δεύτερης θητείας του τελευταίου. Ο Τραμπ, στηρίζοντας απροκάλυπτα το έγκλημα στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτήρισε «απολύτως δικαιολογημένη» την ισραηλινή επίθεση κατά του Κατάρ, με πρόσχημα τις σχέσεις του με τη Χαμάς.

Την πραγματικότητα της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα έρχεται να επιβεβαιώσει και η πρόσφατη έκθεση 72 σελίδων της Επιτροπής Έρευνας Ανεξάρτητων Ειδικών του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις πράξεις γενοκτονίας από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα: μαζικές δολοφονίες, πρόκληση βαριάς σωματικής και ψυχικής βλάβης, επιβολήαπάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης με σκοπό την εξόντωση του παλαιστινιακού λαού, καθώς και μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων.

Η ΕΕΔΥΕ εκφράζει την αμέριστη διεθνιστική της αλληλεγγύη στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό. Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να σιωπά μπροστά στο έγκλημα που συντελείται. Η ελληνική κυβέρνηση φέρει βαριές ευθύνες γιατί στηρίζει την ισραηλινή βαρβαρότητα, με τις πλάτες των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη για:

Να σταματήσει τώρα το μακελειό και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Να διακοπεί κάθε μορφή πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Να εφαρμοστεί άμεσα η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967.

Δείτε την αφίσα: