Η επέτειος του «ΟΧΙ» στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια και φέτος, όπως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έγινε και στην Μεγάλη Χώρα Αγρινίου ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου του ΌΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης χώρας (3ο Νεάπολης), τα παιδιά της τρίτης και τετάρτης Τάξης με τίς υπεύθυνες δασκάλες τους κ. Χριστιάνα Κωστίκογλου και κ. Σάννα Ξενάκη, παρουσίασαν μια όμορφη εκδήλωση μνήμης, όπου με θεατρικά, ποιήματα και τραγούδια παρουσίασαν στο ακροατήριο με γλαφυρό τρόπο τα γεγονότα του μετώπου του ’40.

Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Γεώργιος Πιταροκοίλης μετέφερε το μήνυμα της υπουργού Παιδείας καί συνεχάρη τα παιδιά δίνοντάς τους ευχές για πρόοδο στην ζωή τους με τα ιδανικά και τις αξίες της πατρίδας μας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Τ. Κ. Μεγάλης Χώρας κ. Γρηγόριος Χασιώτης , η πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κ. Αμαλία Σκαρμούτσου, ο απερχόμενος πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κ. Δημήτριος Νταβαρίνος ( τον οποίο ο διευθυντής του σχολείου ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία τους για αρκετά χρόνια),ο εφημέριος του χωριού γονείς και κηδεμόνες.

Ανήμερα της Επετείου, τελέσθηκε η θ. Λειτουργία στο Ναό τού Αποστόλου Παύλου καί η Δοξολογία κατά την οποία τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Δασκάλα του Σχολείου κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κοινότητας, εν συνεχεία, στο μνημείο των Ηρώων έγινε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στεφάνι κατέθεσαν: ο Πρόεδρος Κοινότητας Μεγάλης Χώρας κ. Γρηγόριος Χασιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Σακαρέλος, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο κ. Αθανάσιος Σκεπετάρης, εκ μέρους των Ιεροψαλτών ο κ. Ιωάννης Κατσαούνης, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ζαπάντι» η κ. Σταυρούλα Τσακμάκη, εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων η κ. Βασιλική Μυλωνά, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου καί των Νηπιαγωγείων. Μετά την ενός λεπτού σιγή , μικροί και μεγάλοι με ζωντάνια έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Κατόπιν οι μαθητές του σχολείου με τον Τοπικό Πρόεδρο, τον Διευθυντή του Σχολείου καί τούς λοιπούς δασκάλους επισκέφθηκαν τις προτομές των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνου Αλεξανδράκη και Κωνσταντίνου Καραθάνου και εναπόθεσαν δάφνινο στεφάνι.

Τέλος ακολούθησε η παρέλαση των μαθητών του Γυμνασίου Νεάπολης και των Δημοτικών Σχολείων Μεγάλης Χώρας, Νεάπολης καί Τριαντεΐκων μπροστά από το πρώην Δημαρχείο Νεάπολης.

«Τιμή και δόξα στους ήρωες προγόνους μας» καταλήγει η σχετική ενημέρωση από την Τοπική Κοινότητα.