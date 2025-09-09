Η εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου στη Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Την εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την πρώτη θεομητορική εορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους, πανηγύρισε με λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, την παραμονή της εορτής, μετέβη στην ιστορική γυναικεία Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ρέθα Βάλτου, όπου θησαυρίζεται η θαυματουργή ιερά Εικόνα της Παναγίας της Αρεθιώτισσας, της «Κυράς του Βάλτου», χοροστάτησε στην Ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και κήρυξε τον θείο λόγο.

Συμμετείχαν πολλοί κληρικοί από την ευρύτερη περιφέρεια της Αμφιλοχίας και του ορεινού Βάλτου, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα, Αρχιμ. Θεολόγο Ντούβαλη. Στην ακολουθία του Εσπερινού συμμετείχαν εκατοντάδες προσκυνητές από Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Άρτα, Βόνιτσα και άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Θανάσης Τορουνίδης, ο Βουλευτής κ. Θανάσης Παπαθανάσης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πολιτευτές.

Ακολούθησε το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής από την Καθηγουμένη, Γερόντισσα Φιλοθέη.

Το πρωί της Δευτέρας 8ης Σεπτεμβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός επισκέφθηκε την ιστορική γυναικεία Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς, που βρίσκεται στην Μακρυνεία, στο όρος Αράκυνθος, όπου χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιμ. Σιλουανό Ψιλιά, Αρχιερατικό Επίτροπο Μακρυνείας και ιερείς της περιοχής.

Κατά το κήρυγμά του ανέφερε τα εξής: «Καθώς εισήλθαμε στο νέο εκκλησιαστικό έτος, διαπιστώνουμε ότι με σοφία η Εκκλησία μας καθιέρωσε, ώστε να ξεκινά την λειτουργική της περίοδο τον Σεπτέμβριο με το πρόσωπο της Παναγίας μας, δια της εορτής του Γενεθλίου Της και να τελειώνει πάλι με την Παναγία τον Αύγουστο, με την Κοίμησή Της.

Η Γέννηση, λοιπόν, της Θεοτόκου είναι μία από τις λεγόμενες θεομητορικές εορτές. Οι γονείς Της, ο Ιωακείμ και η Άννα, κατάγονταν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Ήταν πλούσιοι και πολύ θεοσεβείς, αλλά αρκετά προχωρημένης ηλικίας. Επειδή δεν είχαν παιδιά, ελυπούντο πολύ για το όνειδος της ατεκνίας, πεποίθηση που επικρατούσε στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Γι’ αυτό παρακαλούσαν πάντοτε τον Θεό με θερμότητα και με δάκρυα, να τους χαρίσει καρπό κοιλίας και δεν έπαυαν να προσφέρουν στον Θεό, κατά τον μωσαϊκό νόμο, πλούσια δώρα.

Ο Θεός εισήκουσε τις θερμές προσευχές τους και ικανοποίησε το αίτημά τους. Τους αξίωσε με αγγελική πληροφορία, να νοιώσουν την χαρά της τεκνογονίας, πριν ακόμη αυτή πραγματοποιηθεί. Μέγα το δώρο του Θεού στους Αγίους Προπάτορες, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, αφού η γέννηση της Θεοτόκου ήταν το προμήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων, διότι αργότερα «η Θεόπαις Μαριάμ» θα γεννήσει τον Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό.

Κύριο στοιχείο της σημερινής υμνογραφίας είναι η χαρά, που προξένησε στους γονείς Της, αλλά και σε όλο τον κόσμο η γέννηση της Θεοτόκου. «Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας». Χαρά αρχικά στον Ιωακείμ και την Άννα, για την απαλλαγή τους από το όνειδος και την ντροπή της ατεκνίας, που τους βάρυνε μέχρι τότε, αλλά χαρά και σε ολόκληρο τον κόσμο αφού «και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν, Άχραντε, εν τη αγία γεννήσει σου».

Μέχρι τότε, κύρια γνωρίσματα της ανθρωπότητος ήταν ο φόβος του θανάτου, η ενοχή της αμαρτίας και η κατάρα. Η κατάρα που ακούστηκε μέσα στον Παράδεισο, ως συνέπεια της παρακοής και του εγωισμού των Πρωτοπλάστων. Την λύση αυτής της κατάρας και την κατάργηση του θανάτου κατανοούμε καλύτερα, αν θυμηθούμε τα λόγια του Θεού προς τον Αδάμ και την Εύα λίγο πριν την εξορία τους. «Θ’ αυξήσω κατά πολύ την θλίψη και τους πόνους της κυοφορίας σου, και με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου» είπε προς την Εύα, ενώ στον Αδάμ «Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στην γη από την οποία προήλθες, γιατί χώμα είσαι, και στο χώμα θα επιστρέψεις» (Γεν. 3, 16-19).

Η γέννηση της Θεοτόκου προμηνύει και προετοιμάζει τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού, αφού αυτή θα είναι εκείνη που θα συλλάβει «εκ Πνεύματος Αγίου», θα κυοφορήσει και θα γεννήσει κατά σάρκα τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και Αυτός, με το Πανάγιο Πάθος Του, την σταυρική Του Θυσία και την Αγία Του Ανάσταση, θα λύσει αυτήν την προγονική κατάρα, θα δώσει την θεία Χάρη και ευλογία Του, θα καταργήσει τον διάβολο, θα καταπατήσει τον θάνατο και θα δωρίσει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο.

«Η στείρα τίκτει την Θεοτόκον και τροφόν της ζωής ημών». Πράγματι, ο πάνσεπτος γόνος που προήλθε από τους δικαίους Ιωακείμ και Άννα, η «θεόπαις» Μαριάμ, το εκλεκτό αυτό τέκνο του Θεού, υπήρξε «πρόξενος της ζωής ημών, κατάρας αναίρεσις, ευλογίας αντίδοσις».

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχε πλήθος προσκυνητών από την περιοχή της Μακρυνείας, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, καθώς η Παναγία της Κατερινούς είναι ένα αγαπημένο προσκύνημα στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, στον οποίο ο Σεβασμιώτατος απένειμε τιμητική πλακέτα για την συμβολή του Δήμου Αγρινίου στην πλακόστρωση του προαυλίου χώρου της Ιεράς Μονής.

Μετά την Θεία Λειτουργία η Καθηγουμένη, Γερόντισσα Μαριάμ, στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, προσέφερε πλούσια φιλοξενία στον Σεβασμιώτατο, τους ιερείς, τους άρχοντες και τους προσκυνητές.

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας επισκέφθηκε τον Γαλατά Μεσολογγίου, όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε στην ακολουθία του μεθέορτου πανηγυρικού Εσπερινού και προεξήρχε στην λιτάνευση της ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου στους δρόμους του χωριού. Κατά την επιστροφή στον Ιερό Ναό ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο στους πιστούς.

Στην Ιερά Λιτανεία έλαβαν μέρος η Φιλαρμονική «Ιωσήφ Ρωγών» και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής, ενώ μεταξύ του πλήθους των κατοίκων του Γαλατά ήταν και ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

