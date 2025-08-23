Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Ναυπακτία

Το διήμερο, 22 και 23 Αυγούστου 2025, εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου η Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με κέντρο την Ενορία της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου και το κεφαλοχώρι Πλάτανος της Ορεινής Ναυπακτίας.

Στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου

Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς πλαισιούμενος από πολλούς Ιερείς της περιοχής και τους Διακόνους.

Ο Σεβασμιώτατος στην αρχή του κηρύγματός του είπε ότι όλον τον μήνα Αύγουστο τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και ομιλούμε γι’ αυτήν, αλλά δεν χορταίνουμε να αναφερόμαστε στο πανάγιο πρόσωπό της.

Έπειτα είπε ότι, σύμφωνα με παλαιά πατερική παράδοση, η Υπεραγία Θεοτόκος διόρθωσε το λάθος του Αδάμ και της Εύας, δηλαδή είναι η επανόρθωση του Αδάμ και της Εύας η λύτρωση.

Στους Προπάτορες έπρεπε η ορμή της φύσεώς τους, το φυσικό θέλημα, να κινείται αυτεξουσίως προς τον Θεό, να ενωθούν με τον Θεό και να ενωθή ο Υιός και Λόγος του Θεού με την καθαρή ανθρώπινη φύση, που θα προερχόταν από αυτούς. Όμως, οι Προπάτορες απέτυχαν αυτόν τον σκοπό, αμάρτησαν, αφού το φυσικό θέλημα έγινε γνωμικό θέλημα και διά της προαιρέσεως αμάρτησαν.

Η επανόρθωση έγινε διά της Θεοτόκου, η οποία με τον αγώνα της και την Χάρη του Θεού έφθασε στην αρχική κατάσταση, ώστε το φυσικό θέλημα να πορεύεται προς τον Θεό και έγινε Μητέρα του Χριστού, ο Οποίος Χριστός ένωσε στο πρόσωπό Του το άκτιστο και το κτιστό.

Ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, τον 14ο αιώνα, κάνει μια ανάλυση πως η Κυρία Θεοτόκος κατόρθωσε αυτό το μεγάλο γεγονός. Γράφει ότι αυτό έγινε «με τον έρωτα που είχε για τον Θεό, με την ρωμαλεότητα της σκέψης, την ευθύτητα της γνώμης και το μέγεθος του φρονήματος έτρεψε σε φυγή κάθε αμαρτία». Έτσι, μας έδειξε τον τρόπο να πολεμούμε την αμαρτία, ήτοι «έρωτι Θεού», «ρώμη λογισμών», «γνώμης ευθύτητι», «φρονήσεως μεγέθει».

Δυστυχώς, όμως, εμείς σήμερα μιμούμαστε τους Προπάτορες και πέφτουμε στην αμαρτία και τα πάθη, και δεν μιμούμαστε την Υπεραγία Θεοτόκο. Όμως, αν θέλουμε να την τιμήσουμε, πρέπει να την μιμηθούμε στην ζωή της, να νικούμε την αμαρτία, όπως την νίκησε αυτή.

Εν συνεχεία σχηματίσθηκε πομπή και πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Θεοτόκου, πέριξ του Ιερού Ναού.

Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας και οι Αντιδήμαρχοι Ναυπακτίας κ. Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου, κ. Αγγελική Σμπούκη και κ. Θωμάς Κοτρωνιάς.

Στον Πλάτανο της Ορεινής Ναυπακτίας

Την κυριώνυμο ημέρα, Σάββατο 23 Αυγούστου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος ταξίδεψε στον Πλάτανο της Ορεινής Ναυπακτίας. Το χωριό Πλάτανος βρίσκεται σε υψόμετρο χίλια περίπου μέτρα και απέχει μιάμιση ώρα από την Ναύπακτο. Είναι ένα κεφαλοχώρι της περιοχής, με ωραία λιθόκτιστα σπίτια, με έναν θαυμάσιο Ιερό Ναό, ο οποίος δεσπόζει στο κέντρο του χωριού με τα δύο πετρόκτιστα καμπαναριά του.

Από το χωριό αυτό έλκει την καταγωγή του και ο νέος άγιος της Εκκλησίας μας, ο άγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Εδέσσης, αφού ο πατέρας του καταγόταν από τον Πλάτανο, γι’ αυτό και τιμάται ιδιαιτέρως.

Μαζί με τον Σεβασμιώτατο λειτούργησαν ο ιεροκήρυκας, Αρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πλατάνου, Αρχιμ. π. Γαβριήλ Πλάκας και ο Διάκονος π. Παΐσιος Παρασκευάς.

Κατά την θεία Λειτουργία εκκλησιάσθηκαν ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος κ. Χρήστος Παΐσιος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας και ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Θωμάς Κοτρωνιάς. Επίσης παρούσα ήταν και η παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη, που έλκει την καταγωγή της από το χωριό.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο ως τύπο του γνήσιου κατά Χριστόν ανθρωπισμού.

Τον 14ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται ο ανθρωπισμός (ουμανισμός) με βάση κυρίως την ρήση του Πρωταγόρα: «πάντων χρημάτων μέτρον εστίν ο άνθρωπος». Τότε οι Πατέρες δίδασκαν ότι πάντων των πραγμάτων μέτρον είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας παρουσίασε ως πρότυπο τον Θεάνθρωπο Χριστό και την Μητέρα Του, την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στην συνέχεια ανέλυσε ένα χωρίο του ιερού Νικολάου Καβάσιλα: «Δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατόν να υπάρξη μικρό ή μεγάλο άξιο να τιμήση το ανθρώπινο γένος που να μη το έφερε στον κόσμο η καινή μητέρα και ο καινός τόκος της». Η νέα μητέρα και ο νέος τόκος της ετίμησαν το ανθρώπινο γένος.

Έπειτα ανέλυσε τα σχετικά με τις φράσεις «καινή μήτηρ» και «καινός τόκος αυτής». Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι «καινή μήτηρ», καινούργια Μητέρα. Όλες οι μέχρι τότε και μετά από αυτήν είναι ίδιες μητέρες, που συλλαμβάνουν, κυοφορούν, γεννούν τα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η μόνη που συνέλαβε με το Άγιον Πνεύμα, κυοφόρησε ακόπως και γέννησε αφθόρως. Αυτό είναι το μυστήριο της αειπαρθενίας.

Ακόμη, ο Χριστός είναι «ο καινός τόκος της», αφού Αυτός είναι «το μόνον καινόν υπό τον ήλιον», ο Θεάνθρωπος Χριστός.

Έπειτα είπε ότι οι δύο δυνατότητες που έχουμε είναι: το «καινόν» με άλφα γιώτα και το «κενόν» με έψιλον. Πρέπει να γίνουμε «καινοί άνθρωποι» και όχι «κενοί», άδειοι από Χριστό και αιώνια ζωή. Σε αυτό αποβλέπουν οι εορτές της Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιότατος ύστερα από πρόταση του αρχιμανδρήτη πατρός Γαβριήλ τέλεσε την χειροθεσία εις αναγνώστη και ψάλτη του κυρίου Λεωνίδα Δανιά ο οποίος εξυπηρετεί τα χωριά Άνω και Κάτω Πλάτανος και όπου αλλού χρειαστεί.

Προ του «Δι’ ευχών» ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πλατάνου, Αρχιμ. π. Γαβριήλ, έλαβε τον λόγο και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την συνεχή 30ετή ποιμαντική του μέριμνα για τα Ορεινά της Επαρχίας μας.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος είχε επικοινωνία με όλους τους κατοίκους στην γραφική πλατεία του χωριού, όπου προσφέρθηκε πλούσιο κέρασμα, έξω από τον Ιερό Ναό και κάτω από τον κεντρικό πλάτανο του Πλατάνου.

