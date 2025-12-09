Η Ένωση Λογιστών Αιτωλοακαρνανίας στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του αγροτών

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Αιτωλοακαρνανίας (ΕΛΦΕΑ) στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Σε ανακοίνωση της ΕΛΦΕΑ αναφέρεται:

Στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης θα είμαστε αρωγοί στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακολουθούν τα ψηφίσματα από την Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας (ΠΟΦΕΕ) τα οποία εγκρίθηκαν από το σύνολο των συναδέλφων και δείχνουν την καθολική στήριξη του κλάδου μας στους αγρότες – κτηνοτρόφους:

Σας διαβιβάζουμε τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση της ΠΟΦΕΕ, η οποία διεξήχθη στις Σέρρες κατά το διάστημα 5-7 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν συμπαράσταση στους αγρότες.

Τα ψηφίσματα αυτά αποτυπώνουν τις επίσημες θέσεις και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας σε θέματα ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσω των ψηφισμάτων αυτών, η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την αναγνώριση και την αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα που διεξάγουν οι αγρότες της χώρας.

Η ΠΟΦΕΕ, πιστή στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε δίκαιο αίτημα που εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Αναλυτικά: