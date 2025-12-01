Η ΕΛΟΠΥ στηρίζει την αριστεία των νέων επιστημόνων και επενδύει στο μέλλον της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας

Με αφορμή την Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας (30 Νοεμβρίου), το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη διαρκή υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), άνοιξε για έβδομη συνεχή χρονιά τις πόρτες του στη γνώση και στην καινοτομία μέσα από την τριήμερη διοργάνωση της «Ανοικτής Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας» στο Πανεπιστήμιο Μεσολογγίου.

Η εναρκτήρια Ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την κ. Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΕΛΟΠΥ, και τον κ. Κωνσταντίνο Μπόκα, Μέλος & Ταμία της ΕΛΟΠΥ, που είχε και την τιμή να απονείμει τα τρία ετήσια Βραβεία Αριστείας της ΕΛΟΠΥ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια».

Φέτος διακρίθηκαν οι: Ιωάννης Ιωαννίδης, Ιωάννης Μάρκου και Ουρανία Τσουμπέλη.

Με σταθερό όραμα να προσελκύσει τους πιο ταλαντούχους νέους επιστήμονες σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται δυναμικά, η ΕΛΟΠΥ θεσπίζει συνολικά έξι υποτροφίες κάθε χρόνο:

τρεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τρεις για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΛΟΠΥ δεν στηρίζει απλώς τους φοιτητές, καλλιεργεί το μέλλον της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.