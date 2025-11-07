Η ΕΛΟΠΥ μοιράζεται τη γνώση, προάγοντας την βιώσιμη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ενισχύει στρατηγικά το διάλογο για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, στηρίζοντας συνέδρια και εκδηλώσεις.

Μέσω αυτών επιδιώκει να φέρει πιο κοντά την επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματίες του χώρου και την κοινωνία και να προβάλλει το δυναμισμό και τις προοπτικές του βασικού πυλώνα της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Στο 1ο Συνέδριο Food Forward from Farm to Table, η υπεραλίευση, οι τιμές των ψαριών εκτροφής κ ο ρόλος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, συζητήθηκαν από τον Απόστολο Τουραλιά, Πρόεδρο ΕΛΟΠΥ, και το Νεκτάριο Νώτη, CEO Notice Content & Services, εμπνευστή του Συνεδρίου. Η ΕΛΟΠΥ, προσέφερε δείπνο με φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής Fish from Greece, μαγειρεμένα με Ασιατικό twist.

Βραβείο για το ρόλο και τη συνεισφορά της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών παρέλαβε η ΕΛΟΠΥ στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία (ΕΛΔΕ) και η Επιστημονική Ομάδα ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Η Κατερίνα Λύτρα, Επιστημονική Διευθύντρια ΕΛΟΠΥ, συμμετείχε στο panel « Η διατροφή για Ευ Ζην – η κατανάλωση ψαριού ως κλειδί ευζωίας». Προσφέρθηκαν εδέσματα από φρέσκα ελληνικά ψάρια εκτροφής Fish from Greece.

Με στόχο τη στήριξη της Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, η ΕΛΟΠΥ συμμετείχε στο AGROWN Conference. Στο panel «Εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς ηγέτες στην Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια», ο Κωνσταντίνος Μπόκας -Ταμίας και Μέλος του Δ.Σ. ΕΛΟΠΥ- αναφέρθηκε στην αγωνία των φοιτητών για τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία στο φθίνον παραγωγικό μοντέλο της χώρας, και στη στασιμότητα των επενδύσεων λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού ιχθυοκαλλιέργειας. Η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας ΕΛΟΠΥ, μίλησε για τη σημασία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στη διαμόρφωση των μελλοντικών ηγετών του κλάδου, τονίζοντας ότι τα έξι ετήσια βραβεία αριστείας που προσφέρει η ΕΛΟΠΥ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας αποτελούν στρατηγική επένδυση στη γνώση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Δημοσίου, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ αλλά ιχθυολόγος πρώτα απ’ όλα, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιχθυοκαλλιέργεια σήμερα, τη σημασία της συνεργασίας, της γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου, και υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των ιχθυολόγων στη διασφάλιση της ποιότητας και της προόδου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Ποιος εξασφαλίζει την ποιότητά των ψαριών εκτροφής; Τι τρώνε; Τι κάνετε όταν αρρωσταίνουν; Να τα δίνω στα παιδιά μου;» Αυτές και πολλές ακόμα ερωτήσεις συζητήθηκαν στο panel « Γαλάζια Υγεία & Καρδιά» στο συνέδριο «2ο Cardio Life Style», που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) για το ευρύ κοινό. Η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας ΕΛΟΠΥ, παρουσίασε το ρόλο της ΕΛΟΠΥ στην ανάδειξη της αξίας των φρέσκων ελληνικών ψαριών εκτροφής “Fish from Greece” που οι σύνεδροι γευτήκαν με την ολοκλήρωση της συζήτησης.

Οι εκδηλώσεις που συμμετέχει η ΕΛΟΠΥ ενώνουν την επιστήμη, την τεχνογνωσία και το όραμα για το μέλλον του θαλάσσιου πλούτου της χώρας μας. Πιστή στη φιλοσοφία της συνεργασίας, την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και την προώθησης της υγιεινής διατροφής, μέσω χορηγιών και ενεργούς συμμετοχής σε εξειδικευμένα συνέδρια, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως φορέα που προωθεί την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα στην παραγωγή φρέσκων ελληνικών ψαριών εκτροφής συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.