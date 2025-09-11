Η Ελληνική Αστυνομία διένειμε ενημερωτικό υλικό κυκλοφοριακού περιεχομένου στους μαθητές της Δυτικής

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε σήμερα σε Δημοτικά Σχολεία στη Δυτική Ελλάδα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, ενεργοποιείται σχεδιασμός, που αποσκοπεί στις ασφαλείς μετακινήσεις των μαθητών και την προστασία των σχολικών συγκροτημάτων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση γονιών και μαθητών σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, καθώς και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας κατά τις μετακινήσεις των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Μέσα από το ενημερωτικό υλικό κυκλοφοριακού περιεχομένου, δίνονται συμβουλές και περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο βασικοί κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για να ενημερωθούν οι μικροί μαθητές πως να κυκλοφορούν στο δρόμο με ασφάλεια.

Ειδικότερα, σήμερα (11-9-2025), διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό κυκλοφοριακού περιεχομένου από αστυνομικούς, σε Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, για μαθητές και γονείς.



«Επισημαίνεται ότι, ως Ελληνική Αστυνομία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα προστασίας της μαθητικής κοινότητας και για το σκοπό αυτό ήδη εξειδικευμένα συνεργεία τροχαίας διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία, οι οποίοι πρόκειται να εντατικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, καταλήγει η ανακοίνωση.