Η Έλλη Πασπαλά ζωντανεύει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με «Τα πρόσωπα του Έρωτα»

Στην πρώτη από συνολικά επτά μουσικές Τετάρτες θα πρωταγωνιστήσει η Έλλη Πασπαλά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, για να μας αποκαλύψει «Τα πρόσωπα του Έρωτα».

Η ανακοίνωση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου:

Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου εγκαινιάζει τον νέο κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Επτά Μουσικές Τετάρτες». Επτά μοναδικές μουσικές στιγμές θα ζωντανέψουν στη σκηνή του Θεάτρου Αγρινίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο ήχους, συναίσθημα και έμπνευση. Κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, η πόλη συναντά τη μουσική της ψυχής της. Το Θέατρο, σταθερός φάρος πολιτισμού, ανοίγει τις πόρτες του σε όλες τις μορφές των παραστατικών τεχνών, δίνοντας χώρο στη δημιουργία και τη συνάντηση. Πρώτη καλεσμένη μας είναι η Έλλη Πασπαλά, που με τη χαρακτηριστική φωνή και τη βαθιά της ευαισθησία, θα σημάνει την έναρξη αυτής της ξεχωριστής μουσικής διαδρομής.

Αυτό το χειμώνα η Έλλη Πασπαλά ταξιδεύει στην Ελλάδα με ένα γοητευτικό προσωπικό ρεσιτάλ, γεμάτο από τα πολλά πρόσωπα – και τα τραγούδια – που έχουν γραφτεί για τον Έρωτα.

Ο Έρωτας,πάντα ακμαίος και ζωντανός, έχει τον τρόπο και τη δύναμη να κάμψει τις δυσκολίες των καιρών, να μας ανανεώσει,να μας απογειώσει!

Και η νέα μουσική παράσταση που προτείνει η Έλλη Πασπαλά, με κεντρικό άξονα τον Έρωτα, επιδιώκει να μας μαγέψει με υπέροχα, αγαπημένα τραγούδια, ερμηνευμένα με τον μοναδικό, συναρπαστικό τρόπο της Έλλης, με τη συνοδεία του κορυφαίου σολίστ και ευρηματικού δεξιοτέχνη της jazz Τάκη Φαραζή στο πιάνο. Άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε εκρηκτική,η σπουδαία ερμηνεύτρια ανθολογεί μεγάλες στιγμές της εκλεκτής προσωπικής της πορείας και των συνεργασιών της με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες (Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Κραουνάκης, Ρεμπούτσικα, Καλαντζόπουλος κ.α.), συμπληρώνοντας μοναδικά το πρόγραμμα με τραγούδια μεγάλων ευρωπαίων συνθετών που ερμήνευσε καθοριστικά στη δισκογραφία και στα liveτης (PaulSimon, LeonardCohen, VanMorrison, JoniMitchell κ.α.)

Μία συναυλία που αποκαλύπτει τα αμέτρητα και υπέροχα πρόσωπα του Έρωτα, ένα μοναδικό ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο, με σπουδαία τραγούδια κορυφαίων δημιουργών και ποιητών, με την ποιότητα και την σαγηνευτική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά και τον υπέροχο Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

Αυτό το χειμώνα ας ονειρευτούμε τον Έρωταπου ζήσαμε, που ζούμε και που θα ζήσουμε, με ένα liveπου τον αποθεώνει!

Συντελεστές:

Έλλη Πασπαλά – φωνή

Τάκης Φαραζής – πιάνο

Ήχος: Τάκης Σπυρόπουλος

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου, Τάσος Βρεττός

Artwork αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Management/Παραγωγή: PROSPERO, www.prospero.com.gr

INFO

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, Βότση 1, Αγρίνιο 301 31

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία: 20 €

Εξώστης:18 €

Mειωμένο (θέσεις εξώστη) – (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων): 16 € *

* παραλαβή μειωμένων εισιτηρίων μόνο από το ταμείο του θεάτρου με επίδειξη ταυτότητας και κατάλληλου εγγράφου( φοιτητικά, ανέργων, πολυτέκνων)

Προπώληση: ticketservices.gr

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Planus Stores Αφοι Χριστοδουλόπουλοι Ε.Ε , Παπαστράτου 10 Αγρίνιο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 28017

Ταμείο Θεάτρου

Ωράριο λειτουργίας ταμείου:

Δευτέρα 17/11 19:00 – 21:00

Τρίτη 18/11 19:00 – 21:00

Τετάρτη 19/11 19:00 – 21:00

Πληροφορίες: 2641056135 (ώρες ταμείου)

Η αφίσα: