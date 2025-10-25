Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο - Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του

«Η οθόνη βουλιάζει σαλεύει το πλήθος/ εικόνες ξεχύνονται με μιας/ Που πας παλικάρι ωραίο σαν μύθος/ Κι ολόισια στο θάνατο κολυμπάς»: Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα έναν μουσικό μύθο της, τον Διονύση Σαββόπουλο.

Mεγάλωσε γενιές, σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία της Μεταπολίτευσης, αγιοποιήθηκε, στοχοποιήθηκε αλλά ήταν θα παραμείνει ένας διαχρονικός λαϊκός ήρωας…«σαν τον Καραγκιόζη».

Η σορός του του δημιουργού του «Φορτηγού», του «Μπάλλου» και του «Βρώμικου Ψωμιού», που έφυγε το βράδυ της Τρίτης από ανακοπή καρδιάς, βρίσκεται ήδη από τις 8.30 έως τις 11.30 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών προκειμένου να τού δώσουν τον τελευταίο ασπασμό όλοι όσοι μεγάλωσαν, επαναστάτησαν, ονειρεύτηκαν, αγάπησαν, προδόθηκαν με τα τραγούδια του, η μεγάλη οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού της οποία επί δεκαετίες ηγήθηκε, ο πολιτικός κόσμος, οι αγαπημένοι φίλοι του, η λατρεμένη του οικογένεια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 13.00, στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στενή φίλη του Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο αγαπημένος του Αλέξης Κυριτσόπουλος που φιλοτεχνούσε τα υπέροχα εξώφυλλα των δίσκων του, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης αλλά και ο προσωπικός του γιατρός ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς μάχη του με τον καρκίνο.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου έχει εκφράσει την επιθυμία αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται πως λόγω της κηδείας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

– Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου συγκίνησε αλλά και αιφνιδίασε το πανελλήνιο. Ίσως γιατί στα μάτια των περισσότερων ο πληθωρικός, ευφυής και ταλαντούχος αυτός παραμυθάς, που διηγούνταν με μοναδική ζωντάνια τις μουσικές ιστορίες του και κατάφερνε πάντα να δημιουργεί μια διονυσιακή ατμόσφαιρα στις ζωντανές του εμφανίσεις, έμοιαζε αλύγιστος, άτρωτος, άχρονος. Κι έτσι θα παραμείνει!

«Που πας παλικάρι πομπές ξεκινούνε/ Κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό/ Ουρλιάζουν τα πλήθη καμπάνες χτυπάνε/ Κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό…»

