Η Ελλάδα 4η στην Ευρώπη με συμμετοχή του ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας στα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε μαζί με άλλες εκπροσωπήσεις της χώρας στα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2025 της Ευρώπης όπου η Ελλάδα αναδείχθηκε 4η Εξέχων Συμμετέχων ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε..

Η ανακοίνωση:

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας ως Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συμμετείχε και φέτος μαζί με άλλες εκπροσωπήσεις της χώρας για Τομείς Πολιτικής όπως η Εργασία, η Εκπαίδευση κα. στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων2025. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ μέσω της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας με στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει το έργο Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των δράσεων τους.

Όσον αφορά την εθνική συμμετοχή, η Ισπανία πρωτοστατεί (1η θέση), τονίζοντας την ισχυρή δέσμευσή της για την οικοδόμηση της ψηφιακής ικανότητας της Ευρώπης. Η Ιταλία παρακολουθεί στενά (2η θέση) ενώ η Ρουμανία (3η θέση), η Ελλάδα (4 η θέση σε σχέση με την 3η θέση του 2024) και η Πορτογαλία (5 η θέση) ξεχωρίζουν επίσης για την ενεργό συμμετοχή τους. Οι φιναλίστ θα αποκαλυφθούν τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής και οι νικητές οργανισμοί θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο στην τελετή απονομής των European Digital Skills Awards ( https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/news/european-digital-skills-awards-2025 ) στις Βρυξέλλες.

Ενδεικτικές πρόσφατες δράσεις, ως συνεργατικές πρακτικές που υποβλήθηκαν με τεκμηρίωση και τεχνική υλοποίηση στη νέα εξελιγμένη πρόταση ‘’e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. / e-Center for Interdisciplinary Assessment, Consulting and Support’’:

Ψηφιακές Λειτουργίες Δικτύου Ανατροφοδότησης/Κοινότητας Μάθησης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Σ.Δ.Ε.Υ./Ε.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας με την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me. Ένα συνεργατικό Εγχείρημα Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.’’ (Contribution ID: 7cde78a3-6f3b-4292-85d3-e7bc3661a438 - 28/07/2025) από τον επικεφαλής συντονιστή/εκπρόσωπο της πρότασης κ. Χαμπεσή Κωνσταντίνο εκπαιδευτικό, μέντορα στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB, προς τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι πέρα από τις νέες ψηφιοποιημένες διοικητικές λειτουργίες της μέσα από την τεχνολογία, η υποστήριξη της εκπ/κής κοινότητας και σε ειδικά θέματα θετικής χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, βέλτιστων πρακτικών προστασίας στον ψηφιακό κόσμο, πρόληψης- αντιμετώπισης φαινομένου cyber-bullying με ειδικές δράσεις όπως για την Safer Internet Day (και με την αξιοποίηση πολύτιμου υποστηρικτικού υλικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από την ΕΛ.ΑΣ.: Digital Government Awards Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ για 2021 και 2022), στην EU Code Week, στον European Cyber Security Month κτλ. και αντίστοιχους μαθητικούς διαγωνισμούς ασφάλειας στο διαδίκτυο, οι στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις αναδυόμενων τεχνολογιών σε μη τεχνολογικούς επαγγελματίες σαν την ανάπτυξη εφαρμογών ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης με δημιουργία κατάλληλου υλικού κα. Όλες οι δράσεις αποτυπώνονται στο συνεργατικό ιστολόγιο της δημόσιας κυψέλης, ως κοινότητας μάθησης, με αναγνωριστικό kesyait (στην εκπ/κή πλατφόρμα e-me του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), https://blogs.e-me.edu.gr/hive-kesyait/?lang=el_GR για το e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας (Digital Government Award 2023, για το 2022, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ στην εκπ/κή ομάδα για πρoτ. 223: με συντονιστή τον κ. Χαμπεσή Κωνσταντίνο εκπαιδευτικό Β'/θμιας Εκπ/σης, κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, αποσπασμένο σε διοικητική θέση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας ως δημιουργό e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Διαχειριστή/Υπεύθυνο Δράσεων Κυψέλης & Δικτύου Υπηρεσίας και μέλος τον Δρ. Ρισβά Κ. Αθανάσιο εκπαιδευτικό Α'/θμιας Εκπ/σης, κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, πρώην Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας και νυν Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας & Λευκάδας με ρόλο την Ένταξη- Υιοθέτηση Νέων Δράσεων και τη Διάχυση Καλών Πρακτικών σε όλη την Εκπ/κή Κοινότητα)

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει από τον Μάϊο του 2025 στο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ξεκινήσει εβδομαδιαίες συναντήσεις εργασίας (που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ) ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δικτύωσης μεταξύ όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα. Ήδη από τις 19 Ιουνίου 2025 στην Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: «Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή»:

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Σύμβουλο Ε.Α. & Ε.Ε. Αιτωλ/νίας, Λευκάδας & Ευρυτανίας Δρ. Ρισβά Κ. Αθανάσιο και την Υπηρεσία μας στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου καθώς και στην «Εκδήλωση Ανάδειξης Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Δ/νσης Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας» την 25/06/2025 στην Πάτρα (https://www.ertnews.gr/video/patra-ekdilosi-tis-dieythynsis-ekpaideysis-dytikis-elladas-gia-tin-anadeiksi-tou-ekpaideytikou-ergou/ ) όπου παραβρέθηκε η Αν. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας μας κ. Αγοραστού Β. Ευαγγελία, έγινε διάχυση μετατροπής του e- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, τη συνεχή βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση εκπ/κών δράσεων μεγάλης κλίμακας με Ε.Δ.Υ.-Σ.Δ.Ε.Υ. και σχολικές μονάδες, την διαρκή ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με επίκεντρο τον άνθρωπο κα.) που σε μεγάλο βαθμό αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο και την εκπ/κή πλατφόρμα e-me του Ι.Τ.Υ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από νέα ιδέα (πειραματική λειτουργία) σε εφαρμοσμένη ιδέα (δοκιμαστική λειτουργία) για το σχολικό έτος 2025-26. Επιπρόσθετα το ΚΕ.∆.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε

κατόπιν πρόσκλησης στο κεντρικό συνέδριο 2025 του Digital World Summit (DWS) Greece (22/05/2025) https://www.ict.ihu.gr/digital-world-summit-greece/ στο πλαίσιο του παγκόσμιου δικτύου Internet Governance Forum (IGF Network), που αποτελεί την επίσημη εθνική πρωτοβουλία για τη δημοκρατική διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών και στις εργασίες του φόρουμ διαλόγου της εμβληματικής δράσης JustReDI με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Περιφέρεια Αττικής» στην Αθήνα (25/06/2025). Η ιδιαίτερη σημασία που απέδωσε η Πολιτεία στην εμβληματική δράση JustReDI (Ανθεκτικότητα, συμπερίληψη, και ανάπτυξη: Προς μια δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών Περιφερειών), η οποία υλοποιείται από μια κοινοπραξία ερευνητικών κέντρων (ΕΚΚΕ, ΕΑΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΚΕΘΕ) και πανεπιστημίων (ΠΑΔΑ, ΔΙΠΑΕ), αποτυπώθηκε ξεκάθαρα μέσα από την ενεργό παρουσία κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων της όπως ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ, Παπαστεργίου κα., επιβεβαιώνοντας ότι η δίκαιη ψηφιακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική εθνική προτεραιότητα, με πολυεπίπεδες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων της Υπηρεσίας μας συμμετείχε εκεί στο 5ο event δικτύωσης (συνάντηση εργασίας/διάχυσης τεχνογνωσίας) για το οικοσύστημα καινοτομίας της Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα από το περίπτερο για υπηρεσίες Αποτίμησης Ψηφιακής Ωριμότητας (DMA), στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Κόμβου GR digiGOV innoHUB.

Παράλληλα στις 28/05/2025 ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η δημιουργία και μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας (έως το 2028) με διαφορετικό αντικείμενο που θα αφορά τον κύκλο των διαδικασιών για την έγκριση παροχής ειδικής βοήθειας σε Μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων ατόμων με την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών εγγράφων και την συλλογή δεδομένων και πιστοποιητικών που βρίσκονται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που επιταχύνει την διαδικασία αξιολόγησης από διεπιστημονική ομάδα ενός ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) με δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ως επιτελικό φορέα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://www.minedu.gov.gr/news/61625-28-05-25-sofia-zaxaraki-kanoume-to-epomeno-vima-gia-tin-anavathmisi-leitourgias-tou-kedasy-kai-ton-ypiresion-pros-kathe-oikogeneia-nea-psifiaki-platforma-gia-aplopoiisi-kai-epitaxynsi-ton-diadikasion) συνδράμοντας καταλυτικά στην υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα και του προγράμματος της Ε.Ε. «Ψηφιακή Δεκαετία» (https://digital-strategy.ec.europa.eu/el ) Συγχαίρουμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε για 3η φορά τα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 (η υποβολή προτάσεων από δημόσιους φορείς ολοκληρώθηκε τελικά στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και η διοργάνωση της τελετής απονομής όπως ανακοινώθηκε θα γνωστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης).

Ο θεσμός αυτός ( https://digitalawards.gov.gr/ ) ενισχύει τημετάβαση σε μια πιο σύγχρονη, ανοιχτή και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε και η αξιοποίηση του Kids Wallet που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών (06-09-25 Kids Wallet: Προστατεύοντας τα Παιδιά, ενδυναμώνοντας την Επόμενη Γενιά» Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ( https://www.minedu.gov.gr/news/62599-06-09-25-kids-wallet-prostateyontas-ta-paidia-endynamonontas-tin-epomeni-genia-oi-ypourgoi-paideias-thriskevmaton-kai-athlitismoy-sofia-zaxaraki-kai-psifiakis-diakyvernisis-kai-tn-dimitris-papastergiou-kai-o-yfypourgos-ygeias-dimitris-vartzopoulos-stin-89i-deth )

Η ανάπτυξη δράσεων μεγάλης κλίμακας με απλοποίηση διαδικασιών , η παραγωγή υλικού, η διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων και η παρουσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας σε φόρουμ διαλόγου (π.χ. φορέων του Υ.Ψη.Δ.), με θεματικά πάνελ / διαδραστικά εργαστήρια ψηφιακής ενδυνάμωσης για την κοινότητα καιπαρεμβάσεις για τον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, μεταξύ φορέων της Πολιτείας, του Ακαδημαϊκού Κόσμου κα., η επικοινωνία με τα νέα κέντρακαινοτομίας που ιδρύονται φέτος σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με σκοπό τη διερεύνηση της σημασίας της ψηφιακής μετάβασης για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού. για την εκπλήρωση της αποστολής του και τηνυποστήριξη της κοινότητας με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

