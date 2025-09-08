Η ελίτ της ελεύθερης κατάδυσης στον Μύτικα – Εντυπωσιακή έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Στον Μύτικα η ελίτ της ελεύθερης κατάδυσας με μία εντυπωσιακή τελετή για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Με μια εντυπωσιακή τελετή, παρουσία πλήθους επισήμων, αθλητών και θεατών, δόθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, το επίσημο έναυσμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης (CMAS 2025) στον Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τόνισε στον χαιρετισμό του τη σημασία της διοργάνωσης για τη χώρα και τον ρόλο της ως γέφυρα πολιτισμών και αθλητισμού:

«Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά, αλλά και την εξωστρέφεια των τοπικών κοινωνιών».

Η τελετή, περιλάμβανε παρουσιάσεις τοπικών παραδόσεων, μουσικοχορευτικά δρώμενα και την επίσημη παρέλαση των εθνικών αποστολών. Ο Μύτικας γέμισε με σημαίες, χρώματα και παλμό, καθώς 131 αθλητές από 33 χώρες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση μπροστά στο κοινό.

Η διοργάνωση, που θα διαρκέσει έως τις 18 Σεπτεμβρίου, φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις και να αναδείξει τον Μύτικα και το Ιόνιο σε διεθνές κέντρο της ελεύθερης κατάδυσης.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 τελεί υπό την αιγίδα και την οργανωτική συνεργασία:

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας (CMAS) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) της Οργανωτικής Επιτροπής Diving Greece του Υπουργείου Αθλητισμού



Με συνδιοργανωτές και στρατηγικούς εταίρους:

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

τον Δήμο Ξηρομέρου

τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

τον Δήμο Λευκάδας

τον Δήμο Μεγανησίου

την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η διοργάνωση στηρίζεται επίσης από τοπικούς φορείς, εθελοντές και συλλόγους που συμβάλλουν στην άρτια φιλοξενία των αποστολών και την ανάδειξη της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες: