Η Ελίνα Τζένγκο με βολή 61,31 μέτρα στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Ελίνα Τζένγκο δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά θα διεκδικήσει τελικά την πρώτη της διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε βολή στα μέτρα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025, 15:05. Newsit.gr).

Κάνοντας την πρώτη βολή στον συγκεκριμένο προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοικτού στίβου, η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προσπάθειά της, αφού έστειλε το ακόντιό της στα 59,76 μέτρα.

Η βολή αυτή, τελικά της έδωσε τη 11η θέση στο σύνολο των 12 αθλητριών που πέρασαν στον τελικό του ακοντισμού (6η στον προκριματικό της) που είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο (20.09.2025) στις 15:05 (ώρα Ελλάδας). newsit.gr