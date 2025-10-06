Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου στην 46η «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» - Μεγαλώνει η οικογένεια των εθελοντών

Στην 46η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ παρευρέθηκε και η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, με στόχο να μεγαλώσει την οικογένεια των εθελοντών μας και να μοιραστεί με όλους το όραμα της.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 4/10/25 είχαμε την χαρά να φιλοξενηθούμε και να παρευρεθούμε στο μεγαλύτερο career event της χρονιάς για τον Νομό Αιτωλ/νίας, να μεγαλώσουμε την οικογένεια των εθελοντών μας και να μοιραστούμε με όλους τους παρευρισκόμενους το όραμα της ΕΛΕΠΑΠ, έναν κόσμο πιο συμπεριληπτικό για τα Γενναία μας Παιδιά.

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας επισκέφθηκαν και έγιναν πολύτιμοι σύμμαχοι στο έργο μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα για την φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση. Τέλος να ευχαριστήσουμε το προσωπικό μας που παραβρέθηκε και στήριξε την δράση αυτή, για την πολύτιμη παρουσία του.

Δείτε φωτογραφίες: