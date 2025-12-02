Η εκτροπή του Αχελώου στο ΣτΕ – Νεκτάριος Φαρµάκης: «Χωρίς τοπικούς φανατισµούς λέµε ΟΧΙ»

Η εκτροπή του Αχελώου επανέρχεται στο ΣτΕ, με τον Νεκτάριο Φαρμάκη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να λένε «όχι» χωρίς τοπικούς φανατισμούς, τονίζοντας ότι «είναι ένα έργο που θέτει σε κίνδυνο το µέλλον Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας».

Στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου επανέρχεται µε ένταση το ακανθώδες ζήτηµα της εκτροπής του ποταµού Αχελώου καθώς αναµένεται να εκδικαστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή κατά του αναθεωρηµένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων, ένα σχέδιο που περιλαµβάνει τη µερική εκτροπή και το οποίο έχει ήδη ακυρωθεί όλες τις προηγούµενες φορές από το ανώτατο δικαστήριο.

Το έργο, που για δεκαετίες διχάζει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, βρίσκει εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα σταθερά αντίθετη, η οποία επιµένει στην κριτική της για ένα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά ασύµφορο εγχείρηµα.

Προ ηµερών ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρµάκης, αρθρογράφησε στην εφηµερίδα «Τα Νέα», θέτοντας ως βάση συζήτησης ότι «το νερό αποτελεί εθνικό και δηµόσιο αγαθό, εκείνο που έχει πολύ µεγάλη σηµασία – ειδικά στην εποχή µας – είναι η αξιοποίηση του νερού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και µε σεβασµό σε αυτό το πολύτιµο αγαθό και στην ίδια τη φύση». Επ αυτού σχολίασε: Γι’ αυτό και αποδεδειγµένα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επανέρχονται στο προσκήνιο µε νέο «µανδύα», εγείροντας ισχυρές ανησυχίες και πολλούς κινδύνους.

Ένα τέτοιο λάθος είναι κατά την άποψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το σχέδιο – έστω και µερικής – εκτροπής του Αχελώου, το οποίο έχει ήδη ακυρωθεί έξι φορές από το Συµβούλιο της Επικρατείας και εκεί οδηγείται ακόµα µία φορά, για να κριθεί εκ νέου η τύχη του».

Τεκµηρίωση έναντι Λειψυδρίας

Ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, δια του Περιφερειάρχη κ. Δηµήτρη Κουρέτα, προτάσσει την εκτροπή ως τη µόνη λύση στο πρόβληµα της λειψυδρίας και ζητά την άµεση επανεκκίνηση των ηµιτελών έργων στα Άγραφα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απαντά µε επιστηµονική τεκµηρίωση και συµµετέχει ενεργά στην προσφυγή.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, µαζί µε περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης της Αιτωλοακαρνανίας και τα τοπικά επιµελητήρια, ζητούν την ακύρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαµερίσµατος Θεσσαλίας.

Στο σχετικό άρθρο του ο Περιφερειάρχης προσδιόρισε τους λόγους:

– Δεν έχουν υλοποιηθεί τα απαραίτητα έργα µείωσης των απωλειών ύδατος στα αρδευτικά δίκτυα, γεγονός που καθιστά τους υπολογισµούς του υδατικού ισοζυγίου αναξιόπιστους.

– Το περιβαλλοντικό κόστος θεωρείται εξαιρετικά υψηλό, καθώς η εκτροπή θα διαταράξει σοβαρά την ισορροπία του οικοσυστήµατος, προκαλώντας ανυπολόγιστες συνέπειες για την Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλία.

– Το κεφαλαιουχικό κόστος των απαιτούµενων υποδοµών είναι υπέρµετρα επιβαρυντικό και για τις δύο Περιφέρειες, οδηγώντας σε υπερβολική αύξηση του κόστους του νερού «Χωρίς κανενός είδους «τοπικό φανατισµό», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ταχθεί ξεκάθαρα κατά του σχεδιαζόµενου έργου, υπερασπιζόµενη αυτό που είναι, κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά ωφέλιµο. Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις υπαρκτές ανάγκες, η αλήθεια είναι όµως πως ούτε η Θεσσαλία, ούτε η Αιτωλοακαρνανία, θα ωφεληθούν από αυτό το έργο. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα άλλα µέσα και να καταβληθούν πολλές άλλες προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο προτού αναληφθεί ο κίνδυνος ενός τόσο ακριβού και «ανασφαλούς» έργου» είναι η εκφρασµένη άποψη του Ν. Φαρµάκη που καταλήγει: «ας έχουµε όλοι κατά νου ότι το µέλλον δεν χτίζεται µε «υλικά του παρελθόντος». Είµαι βέβαιος ότι άλλες λύσεις µπορούν να υπάρξουν. Πιο φτηνές, πιο σίγουρες, πιο αποδοτικές. Όχι η συγκεκριµένη, που βάζει σε κίνδυνο το µέλλον δύο ολόκληρων Περιφερειών»

Εφημερίδα «Συνείδηση»