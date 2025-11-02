Η εκτροπή των παραπόταμων του Αχελώου – Με fast track, αλλά ασαφή χρηματοδότηση

Το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 – σε περίπου 4 έτη από σήμερα – και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της, εξήγησε το σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική.

Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να προσφέρει έως και 220 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, με το κόστος της υλοποίησής του να ανέρχεται περίπου σε 535 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το συγκεκριμένο έργο, είναι το γεγονός ότι αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές, ενώ όταν υπάρχει πλεονάζον νερό θα αξιοποιείται ο ταμιευτήρας του Εύηνου. Αυτή η διαδικασία θα έχει, όπως εξηγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης θα έχει «μηδενικό κόστος», καθώς η ενίσχυση του εν λόγω ταμιευτήρα γίνεται με τη βαρύτητα και με πολύ μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Για το λόγο αυτή η λύση από τους παραπόταμους του Αχελώου χαρακτηρίζεται ως plan A, καθώς συγκριτικά με τις αφαλατώσεις παραμένει μια πολύ φθηνότερη λύση.

Η εκτίμηση πως οι παραπόταμοι του Αχελώου, οι οποίοι καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, θα εκτραπούν προς τον Εύηνο σε 4 χρόνια από σήμερα, ενδεχομένως να είναι παρακινδυνευμένη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για το σε τι βαθμό έχει προχωρήσει μελετητικά το σχέδιο αυτό. Πέρα τούτου είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις μικρές ή μεγάλες στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου.

Όπως ανέφερε ο CEO της ΕΥΔΑΠ Χ. Σαχίνης, για το έργο, που κοστολογείται σε 535 εκατ.ευρώ, ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 και στόχος είναι να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2029. Θα γίνει, δε, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 που θα επιταχύνει την διαδικασία της δημοπράτησης. Ουσιαστικά, ακολουθείται το μοντέλο της Θεσσαλίας για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Εντούτοις ο Χ. Σαχίνης μιλώντας για το plan Β της ΕΥΔΑΠ με αφαλατώσεις σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα είναι υποστηρικτικός μηχανισμός που διασφαλίζει στο ενδιάμεσο διάστημα την υδροδότηση, σε περίπτωση που το έργο του Εύρυτου καθυστερήσει»…

Τέλος αναφερόμενος στο θέμα της χρηματοδότησης του έργου, ο κ. Σαχίνης εξήγησε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν διάφορες επιλογές — μία από αυτές είναι η ΕΥΔΑΠ να αναλάβει την κατασκευή του έργου, να το χρηματοδοτήσει και να αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εξετάζονται και άλλα σενάρια, τα οποία θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα.

Του Δημήτρη Παπαδάκη – Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ