Η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Αλιάγα «Η Δοκιμασία του Χρόνου» για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Νίκος Αλιάγας παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έκθεση φωτογραφίας «Η Δοκιμασία του Χρόνου», που ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στην Πλάκα.

Ο Νίκος Αλιάγας αποκαλύπτει στην Αθήνα μια προσωπική και συγκινητική συλλογή εικόνων, αποτέλεσμα μιας διαδρομής ετών που ξεκίνησε από την ανάγκη να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις των ανθρώπων γύρω του.

Με φόντο την Ελλάδα και τον χρόνο που αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στα πρόσωπα και τα τοπία, το έργο του διερευνά τη σχέση μεταξύ μνήμης, συναισθήματος και ύπαρξης.

Τι θα δούμε στην έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Αλιάγα

Από τα πρώτα του βήματα πίσω στην παιδική ηλικία, όπου η ανακάλυψη παλιών φωτογραφιών των γονιών του του προκάλεσε έντονα συναισθήματα, μέχρι τις συνεργασίες του με διεθνή μουσεία και κορυφαίους οίκους δημοπρασιών, η πορεία του Αλιάγα είναι συνδεδεμένη με τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου χρόνου.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία, που κυριαρχεί στη συλλογή, επιλέγεται από τον ίδιο όχι απλώς ως αισθητική επιλογή, αλλά ως μέσο να αποκαλυφθεί η ουσία της ζωής, πέρα από τα χρώματα και τις επιφάνειες.

Η έκθεση φιλοξενείται σε έναν χώρο ιστορικό, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν -το νεοκλασικό κτήριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στην καρδιά της Πλάκας, στην οδό Τριπόδων. Μέσα από τις φωτογραφίες, οι θεατές καλούνται σε έναν διάλογο με τον χρόνο, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, με το συναίσθημα και την αλήθεια να γίνονται γέφυρα επικοινωνίας.