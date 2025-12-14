Η εκκλησία της Αγίας Άννας Μπαμπίνης – Φυτειών

Τα ερείπια της μικρής εκκλησίας της Αγίας Άννας βρίσκονται βορειανατολικά της Μπαμπίνης, στα όρια των δύο πρώην Κοινοτήτων.

Ήταν η εκκλησία του ομώνυμου οικισμού, τον οποίο οι ντόπιοι τον ονόμαζαν και στον πληθυντικό, οι Αϊ-Αννάνες. Ο οικισμός καταστράφηκε τον Αύγουστο του 1824 από τον Ομέρ Βρυώνη.

Οι ζημιές που έκαναν τότε οι Τουρκαλβανοί στον κάμπο της Μπαμπίνης και της Παπαδάτου ήταν μεγάλες, εκτός από την Αγία Άννα και καταστράφηκαν και δύο άλλες κώμες της περιοχής: το Γαζί και το Γαρδί. Επίσης, κάηκαν τα περίφημα αμπέλια της Μπαμπίνης και μάλιστα σε εποχή λίγο πριν τον τρύγο, καθώς και πολλές ελιές. Πολλοί κάτοικοι των οικισμών που κάηκαν τους εγκατέλειψαν και πήγαν στα γύρω χωριά, στο Λιγοβίτσι και στην Πόρτα για περισσότερη ασφάλεια: Μπαμπίνη, Παπαδάτου Σκουρτού και Φυτείες. Μερικοί από αυτούς του οικισμούς εγκαταλείφθηκαν οριστικά πια και σήμερα δεν σώζονται, πολλά μόνο, λίγα ερείπια τους.

Η εκκλησία της Αγίας Άννας βρίσκεται σε ύψωμα βόρεια των υπολειμμάτων του οικισμού και αρχικά ήταν δίχωρη. Αργότερα προστέθηκε και ένας πρόναος.

Σήμερα έχει να επιδείξει μόνο ερείπια των τοίχων της, μαζί με το ιερό και την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, που μόλις που διακρίνεται.

Γεώργιος Σπ. Μπαρμπαρούσης

