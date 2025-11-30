Η Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής στο Αγρίνιο – Από 02.12 έως και 09.12 στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας

Ο Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο θα υποδεχθεί την Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής. Η υποδοχή θα γίνει την Τρίτη 02.12.25 στις 05.30 και η εικόνα θα παραμείνει στο Αγρίνιο, στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας έως και την Τρίτη 09.12.25. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για τις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την ετήσια μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Χαίρεται καὶ ἀγάλλεται ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἐπὶ τῇ ἐλεύσῃ τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Τρυπητής ἐκ του ὁμωνύμου ἱερού προσκηνύματος τῆς πόλης του Αιγίου.

Η ἐπίσημη ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητής θὰ πραγματοποιηθεῖ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 καὶ ὥρα 5:30 τὸ ἀπόγευμα στὰ προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ τελεστεῖ Δοξολογία καὶ Μέγας Ἑσπερινὸς.

Την Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητής θὰ κομίσει στην πόλη του Αγρινίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ. Ιερώνυμος και θα παραμείνει στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἕως καὶ τὴν Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Καθόλη τὴν παραμονὴ τοῦ ἱεροῦ εἰκονίσματος καὶ στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς ἀπὸ τὶς 7:00 π.μ. ἕως καὶ τὶς 10:00 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τρίτη 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

17:30 μ.μ.: Ἐπίσημη ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς καί Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητής ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου στα προπύλαια του Ίερου Ναου Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, τέλεσις Δοξολογίας και Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Ιερωνύμου

08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Τετάρτη 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 π.μ.: Ιερό Ευχέλαιο

6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ

Πέμπτη 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ

05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Μεθέορτου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν

08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Παρασκευή 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ.: Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

9:00 μ.μ. – 1:00 π.μ.: Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού

Σάββατο 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Αναστασίμου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Αγίαν Βαρβάραν

08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικρού Ἀποδείπνου

Κυριακή 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία – Αγιασμός και Λιτάνευση της

Ιεράς Εικόνος πέριξ του Ιερού Ναού

05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ

08:30 μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Μικρού Ἀποδείπνου

Δευτέρα 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

05:00 μ.μ.: Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ

05:30 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο

10:00 – 12:30 π.μ.: Βραδυνή Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Θεοπρομήτορος Άννης

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

11:00 π.μ.: Ἱερὰ Παράκλησις εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνος για την πόλη του Αιγίου