Η Εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας στην Ποταμούλα Αγρινίου (1948 –1950)

Η εικόνα της Παναγία Προυσιωτίσσας παρέμεινε για δύο χρόνια στην Ποταμούλα Αγρινίου (1948 – 1950)

Όπως έχουμε ακούσει από τους παλαιοτέρους, η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Προυσιωτίσσης, για κάποιο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Προυσσού στο χωριό Ποταμούλα, λόγω του ανταρτοπόλεμου. Αρχικά για 52 ημέρες, το έτος 1948 (1η Οκτωβρίου 1948 – 21 Νοεμβρίου 1948) και κατόπιν για 10 μήνες (30 Ιουνίου 1949 – 30 Απριλίου 1950).

Λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό, αντλήσαμε από το βιβλίο

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΘΑΥΜΑ-ΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ»,

Γρηγορίου Ι. Νταβαρίνου, γυμνασιάρχου & Ανδρέου Δ. Τσαπέρα, δημοδιδασκάλου, ΑΘΗΝΑΙ 1957.

Γράφει λοιπόν το ανωτέρω βιβλίο τα εξής:

« Ενώ εφαίνετο ότι έβαινεν η Μονή προς ανόρθωσιν και λύσιν των ζωτικών προβλημάτων της στεγάσεως και διατροφής, νέα περιπέτεια μεταπολεμική εμφανισθείσα ως λαίλαψ ανέκοψε τον ρυθμόν της ανοικοδομήσεως.

Το επίσημον κράτος απησχολημένον με την παγίωσιν της ασφαλείας ηναγκάσθη να επιτρέψει την εκκένωσιν του Προυσού και περιχώρων εκ του πληθυσμού. Η θαυματουργός εικών της Προυσιωτίσσης και τα άλλα αξιόλογα κειμήλια μεταφέρθησαν την 1ην Οκτωβρίου του 1948 εις την Ποταμούλαν, χωρίον απέχον από το Αγρίνιον μιαν περίπου ώραν με αυτοκίνητον και ετοποθετήθη εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου. Εκ της Ιεράς Μονής μέχρι Προστοβάς η αγία εικών μεταφέρθη επί θρόνου βασταζομένου επί ώμων ευσεβών κατοίκων, εναλλασομένων εν μέσω ιεράς πομπής κλήρου και λαού.

Εκ Ποταμούλας η Αγία Εικών μεταφέρθη εις Ναύπακτον την 21ην Νοεμβρίου 1948 και ενεθρονίσθη εις τον Ναόν του Αγίου Διονυσίου.

Εκ Ναυπάκτου μετεφέρθη πάλιν εις Ποταμούλαν την 30ην Ιουνίου του έτους 1949, συνοδευομένη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπακτίας & Ευρυτανίας κ. Χριστοφόρου και έμεινεν εκεί έως τέλους Απριλίου 1950 και την 30ην Απριλίου του έτους 1950 ημέραν Κυριακήν και ώρα 12 μεσημβρινήν, αφού ετελέσθη εις ΠοταμούλανΑρχιερατική λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου κ. Χριστοφόρου Αλεξανδροπούλου, συναθροισθέντων κατά την ημέραν ταύτην προς αποχαιρετισμόν της θαυματουργού Εικόνος πολλών χριστιανών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και της πόλεως Πατρών και Ναυπάκτου, επαναφέρθη εις το θείον ενδιαίτημα και επανετοποθετήθη η θαυματουργός Εικών εις την εν τω Ιερώ Παρεκκλησίω θέσιν, την οποίαν από αιώνων εξελέξατο ως κατοικητήριον αυτής».

Στο ίδιο βιβλίο, καταγράφονται τα έσοδα της Μονής την εποχή εκείνη, από την ακίνητη περιουσία που είχε. Στην σελ. 203 γράφει και τα εξής:

«Αγροί Ποταμούλας Παρακαμπυλίων, εκ των οποίων η Μονή εισπράττει 300 οκάδες εισόδημα ετησίως».

Στο τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ποταμούλας, υπάρχει αντίγραφο της εικόνος της Παναγίας Προυσιωτίσσης. Κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου τελείται πανηγυρική Θ. Λειτουργία και η Παράκληση της Παναγίας Προυσιωτίσσης.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα... Η Παναγία βοήθειά μας.

