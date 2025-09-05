Η εφορία στέλνει εκκαθαριστικά σε όσους «ξέχασαν» να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Η εφορία ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα εκκαθαριστικά με εκτιμώμενο φόρο εισοδήματος σε όσους φορολογούμενους αμέλησαν να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν στο Taxisnet, θα αναφέρεται ρητά ότι ο προσδιορισμός έγινε λόγω μη υποβολής δήλωσης και θα παρατίθενται τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η ΑΑΔΕ για να υπολογίσει το ποσό του φόρου.

Με βάση νέα διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος προσδιορίζεται κατ’ εκτίμηση από τη φορολογική διοίκηση, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως το επίπεδο διαβίωσης, την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του υπόχρεου, αλλά και δεδομένα από ομοειδείς δραστηριότητες.

Οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τη «λυπητερή» και θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό που τους βεβαιώθηκε μέσα σε 30 ημέρες, εκτός αν στο μεταξύ υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ακυρώνεται αυτοδικαίως και αντικαθίσταται από νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με βάση τα πραγματικά στοιχεία της δήλωσης.

Αν το ποσό που είχε αρχικά καταλογιστεί είναι μεγαλύτερο, το επιπλέον διαγράφεται ή επιστρέφεται. Οι φορολογούμενοι διατηρούν επίσης το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΑΔΕ εντόπισε 40.000 φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις ως όφειλαν.

