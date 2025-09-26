Η Εφορεία Αρχαιοτήτων αποχαιρετά την Αλίκη – Ισμήνη Τριάντη - Ποια ήταν η κορυφαία ανακάλυψη της στην Αιτωλοακαρνανία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας αποχαιρετά με θλίψη τη διακεκριμένη αρχαιολόγο Αλίκη - Ισμήνη Τριάντη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή.

Η ανακοίνωση που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας Φωτεινή Σαράντη αναφέρει:

Η Ισμήνη Τριάντη θήτευσε αρχικά για περισσότερα από 30 χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, όπως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην αρχαία Ολυμπία, στην Ακρόπολη, τις Κυκλάδες, τη Σάμο και την Ικαρία. Στη συνέχεια, μεταξύ των ετών 2001-2007, δίδαξε Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωάννινων. Υπήρξε Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων και ασχολήθηκε ειδικότερα με θέματα αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, κληροδοτώντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο.

Εργάστηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας για περίπου μία δεκαπενταετία, από το 2003 και εξής, ως διευθύντρια της συστηματικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον ρωμαϊκό ναό του Ακτίου Απόλλωνα, η οποία έφερε στο φως σπουδαία ευρήματα για το κτήριο αυτής της φάσης, που ανεγέρθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο και διαδέχθηκε μετά τη Ναυμαχία του Ακτίου τον παλαιότερο ναό των Ακαρνάνων.

Μεταξύ των ευρημάτων αυτών, το 2009 αποκαλύφθηκαν στον σηκό του ναού δύο μαρμάρινες κεφαλές και τμήματα από το σώμα δύο κολοσσικών λατρευτικών αγαλμάτων, εξαιρετικά σπάνια σωζόμενα δείγματα μνημειακής γλυπτικής στην περιοχή, γεγονός που αναμφισβήτητα υπήρξε μία από τις κορυφαίες ανακαλύψεις όλων των ετών στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Ισμήνη Τριάντη ασχολήθηκε σε βάθος με την επιστημονική μελέτη και στυλιστική τους ανάλυση, ταύτισε τα γλυπτά με απεικονίσεις του θεού Απόλλωνα και δημοσίευσε πολυάριθμα σχετικά άρθρα.

Θα την θυμόμαστε πάντα για τον πραγματικό ενθουσιασμό της μπροστά σε αυτό το αναπάντεχο και συγκλονιστικό εύρημα και ως μία σεμνή συνεργάτη, που αφοσιώθηκε στη μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνέβαλε σημαντικά στην αρχαιολογική έρευνα της Ακαρνανίας, αφήνοντας πίσω της πλούσια παρακαταθήκη.