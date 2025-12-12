Η ΕΕ χτυπά Shein και Temu: Συμφώνησε προσωρινό τέλος 3 ευρώ για μικρά δέματα από Κίνα

Υψηλότερα τέλη στα μικρά δέματα από το επόμενο έτος θα επιβάλλει η ΕΕ χτυπώντας Shein και Τemu, σε μια προσπάθεια να περιορίσει δέματα που προέρχονται κυρίως από την Κίνα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα Παρασκευή 12.12.2025 να επιβάλουν προσωρινό τέλος 3 ευρώ ανά δέμα από τον Ιούλιο, πριν από την εφαρμογή μόνιμων τελωνειακών δασμών μετά από δύο χρόνια. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της έκρηξης των δεμάτων από κινεζικούς λιανοπωλητές όπως η Shein και η Temu, η οποία έχει ταράξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Οι ΥΠΟΙΚ συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να καταργήσουν έναν κανόνα που επέτρεπε την είσοδο στην ΕΕ εμπορευμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ (175,9 δολάρια) χωρίς δασμούς.

Οι νέοι κανόνες δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από το 2028, όταν θα έχει δημιουργηθεί ένας νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ. Ωστόσο, η Γαλλία ηγήθηκε μιας προσπάθειας για την εισαγωγή του προσωρινού μηχανισμού πριν από την μόνιμη υιοθέτησή του.

«Θέλουμε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού», καθώς αυτές οι αφορολόγητες εισαγωγές αποτελούν πρόκληση για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Δανίας Stephanie Lose, της χώρας που ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Μεταξύ 2023 και 2024, ο αριθμός των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα αξίας κάτω των 150 ευρώ υπερδιπλασιάστηκε, από 1,9 δισεκατομμύρια σε 4,2 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Αυτό αντιπροσώπευε το 91% όλων των δεμάτων αυτού του είδους που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερα σκουπίδια να πλημμυρίζουν την αγορά μας, τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας, δεν πληρούν τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και επίσης δημιουργούν φθηνό ανταγωνισμό», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ. «Γι’ αυτό είναι θετικό το γεγονός ότι τώρα εμπλεκόμαστε και στην ΕΕ και ότι το όλο θέμα υλοποιείται γρήγορα».

Η Γαλλία είχε στοχεύσει συγκεκριμένα την κινεζική αλυσίδα καταστημάτων γρήγορης μόδας Shein, μετά από καταγγελίες ότι η εταιρεία πωλούσε παιδικές σεξουαλικές κούκλες και όπλα στον ιστότοπό της. Η Γαλλία ανάγκασε την εταιρεία να σταματήσει ορισμένες διαδικτυακές πωλήσεις και υποστήριξε μια έρευνα της ΕΕ για την εταιρεία.

«Αυτά τα δέματα αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό για το παραδοσιακό εμπόριο, το οποίο πληρώνει φόρους», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκύρ την παραμονή της απόφασης, ζητώντας τον τερματισμό του προνομίου της μη επιβολής τελωνειακών δασμών που ωφελεί κυρίως την Κίνα. «Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιβολή ενός κατ’ αποκοπή φόρου στα μικρά δέματα».

newsit.gr