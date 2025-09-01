Η Ε.Ε. επιβεβαιώνει παρεμβολές στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν – Υποψίες για ρωσική παρέμβαση

Το σύστημα GPS του αεροσκάφους της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «μπλοκαρίστηκε» ενώ βρισκόταν σε πτήση προς τη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, δήλωσε εκπρόσωπος της Ε.Ε. σήμερα, Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε μπλοκάρισμα, αλλά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Εχουμε λάβει πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες υποψιάζονται πως το μπλοκάρισμα οφειλόταν σε παρέμβαση της Ρωσίας», ανέφερε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Η Ε.Ε. δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το περιστατικό θα ενισχύσει την «ακλόνητη δέσμευση του μπλοκ να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες και την υποστήριξη προς την Ουκρανία» ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανέφερε ότι το σήμα GPS χάθηκε καθώς το αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν πλησίαζε τη νότια πόλη του Πλόβντιφ (Φιλοππούπολη), ωθώντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να στραφούν σε επίγεια συστήματα πλοήγησης για να διασφαλίσουν την ασφαλή προσγείωση.

«Μία ώρα πάνω από το αεροδρόμιο»

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε πως «ρωσική επίθεση παρεμβολών» απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί τελικά στο Πλόβντιβ (τη γνωστή σε εμάς Φιλιππούπολη), χρησιμοποιώντας μη ψηφιακούς χάρτες.

«Το GPS στην περιοχή του αεροδρομίου έσβησε», ανέφερε αξιωματούχος στους FT. Αφού βρισκόταν γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, ο πιλότος πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροσκάφος χειροκίνητα και χρησιμοποιώντας μη ψηφιακούς χάρτες, σύμφωνα με τις αναφορές. «Ηταν αναμφισβήτητη παρέμβαση», σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

«Το αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν προσγειώθηκε με ασφάλεια στην προγραμματισμένη τοποθεσία, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ε.Ε., προσθέτοντας πως διεξάγεται έρευνα για το συμβάν.

Η Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό στους Financial Times.

Πώς επηρεάζεται το σύστημα πλοήγησης

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, έχει παρατηρηθεί αύξηση στα περιστατικά παρεμβολών, οι οποίες διαταράσσουν την ακριβή λήψη σημάτων [GPS], προκαλώντας διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα», σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι λεγόμενες παρεμβολές, που διαστρεβλώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την υπεράσπιση ευαίσθητων τοποθεσιών, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο διατάραξης της ζωής των πολιτών.

Περιοδεία σε κράτη «πρώτης γραμμής»

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την πόλη της κεντρικής Βουλγαρίας για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την Παρασκευή περιοδεία στα λεγόμενα κράτη «πρώτης γραμμής», για να τα καθησυχάσει «ως προς την υποστήριξη της Ευρώπης κατά της ρωσικής επιθετικότητας και να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Επισκέφθηκε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, καθώς και τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της πιο ευρείας διπλωματικής εκστρατείας της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την άμυνά της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, ο Σι και η Κίνα ως αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ

Η περιοδεία, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα, Δευτέρα, συμπίπτει με τις εντατικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου.

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των προηγούμενων ημερών και τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει προθυμία να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Κίεβο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, σκοτώνοντας πολίτες, ενώ χτυπήθηκε κτίριο της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: kathimerini.gr με πληροφορίες από Reuters