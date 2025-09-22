Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει πόντους στη διαδικτυακή φήμη τουριστικών προορισμών, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας, επιτυγχάνοντας θετικές επιδόσεις, όπως καταγράφηκαν στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τη διαδικτυακή φήμη και την εμπειρία επισκεπτών κατά το β’ τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος)του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει συνολική ικανοποίηση επισκεπτών: 9,2,που είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (9,1) και υψηλοτέρα από τον ευρωπαϊκό (8,8), ενώ σε επίπεδο φιλοξενίας η Δυτική Ελλάδα σημειώνει βαθμολογία 9,7 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες περιοχές της χώρας για το επίπεδο φιλοξενίας.

Τέλος ως προς τη σχέση ποιότητας–τιμής βαθμολογείται με 9,4 παρέχοντας μια αυθεντική, ποιοτική και προσιτή τουριστική εμπειρία.

Με αφορμή τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε: «Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ μας γεμίζουν περηφάνια αλλά και ευθύνη. Η Δυτική Ελλάδα, η Ολυμπιακή Γη, αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φιλοξενία και μοναδικό φυσικό πλούτο. Η στρατηγική μας είναι να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την ταυτότητα της Περιφέρειας, επενδύοντας στη βιωσιμότητα και στη στήριξη των ανθρώπων του τουρισμού, ώστε η περιοχή μας να αποτελεί πρότυπο προορισμού για κάθε επισκέπτη. Η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των επισκεπτών και η θετική διαδικτυακή φήμη ενισχύουν την εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -OLYMPIAN LAND -ως προορισμού που τιμά την παράδοση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης και προσφέρει εμπειρίες υψηλής αξίας στους ταξιδιώτες. Σταδιακά η Δυτική Ελλάδα γίνεται ο προορισμός που κερδίζει τις καρδιές των ταξιδιωτών».