Η Δυτική Ελλάδα επενδύει στον Στρατιωτικό - Ιστορικό Τουρισμό

Στην παρουσίαση του «Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού», που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο, παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΔΣ Πολεμικού Μουσείου Κωνσταντίνος Καραμεσίνης (Ι) ε.α. ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου.

Η παρουσίασή τους ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο του στρατιωτικού τουρισμού στην ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και στη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την ενεργή συμμετοχή της, επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του τομέα, συνδέοντας τα στρατιωτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής με θεματικές διαδρομές, μουσεία και χώρους μνήμης, προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία.

Σε δήλωσή του ο κ. Σακελλαρόπουλος ανέφερε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ,η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, η Γη των Ιερών και των Ηρώων, είναι μια συμπυκνωμένη πατρίδα ιστορίας και μνήμης. Σήμερα, μετατρέπουμε αυτόν τον πλούτο σε μοχλό ανάπτυξης. Εντάσσουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό τον στρατιωτικό – ιστορικό τουρισμό-τουρισμό μνήμης ένα θεματικό προϊόν που αναδεικνύει τις ιστορικές μας τοποθεσίες και συνδέει την ιστορία με τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζουμε θεματικές διαδρομές, όπως η διαδρομή «Στα Χνάρια της Ελευθερίας» και οι «Διαδρομές Ολοκαυτώματος και Αντίστασης» ενώ επίσης θα συνεργαστούμε στενά με τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων για εκπαιδευτικές επισκέψεις. Με αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, ενισχύουμε την επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο και μετατρέπουμε τις ρίζες μας σε δύναμη εξωστρέφειας».