Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της – Από́ το 10,3% το 2014 στο 23% η συμμετοχή́ στις εθνικές εξαγωγές

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις εξαγωγές στην Δυτική Ελλάδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, επισημαίνει ότι η αλήθεια καταγράφεται στα στοιχεία: η Δυτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ενισχύει σταθερά το εξαγωγικό της αποτύπωμα, πρωταγωνιστώντας σε μια εθνική προσπάθεια εξωστρέφειας.

Τα δεδομένα είναι αδιάψευστα:

Το 2014 η Δυτική Ελλάδα είχε συμμετοχή μόλις 10,3% στις εθνικές εξαγωγές.

Η αξία των εξαγωγών της Περιφέρειας δεν έμεινε στάσιμη, ανέβηκε χρόνο με τον χρόνο και σήμερα μιλάει από μόνη της:

2017: 510,8 εκατ. €

2018: 564,7 εκατ. €

2019: 553,2 εκατ. €

2020: 567,3 εκατ. €

2021: 722,4 εκατ. €

2022: 905,7 εκατ. €

2023: 958,9 εκατ. €

2024: 834,1 εκατ. €

Το εμπορικό μας ισοζύγιο παραμένει θετικό (πλεόνασμα 204 εκατ. € το 2024), στοιχείο που αποδεικνύει ισχυρή παραγωγική βάση.

Και εδώ είναι το κρίσιμο: το 2019, όταν ανέλαβε η Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη, οι εξαγωγές ήταν στα 553 εκατ. €. Σήμερα αγγίζουν τα 834 εκατ. €, με τη συμμετοχή στο εθνικό σύνολο να ανεβαίνει από 19% στο 23%. Αν συγκρίνουμε μάλιστα με το 2017, όταν η Δυτική Ελλάδα βρισκόταν στα 510,8 εκατ. €, η πρόοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: μέσα σε λίγα χρόνια κερδίσαμε πάνω από 320 εκατ. € σε εξαγωγές.

Σε εθνικό επίπεδο (EnterpriseGreece – ΕΛΣΤΑΤ, 2025):

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 30,3% του ΑΕΠ το 2013 και το 2024 φτάνουν το 42%.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν από 14,8% του ΑΕΠ το 2013 σε 20,4% το 2024.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών από 15,5% σε 21,5%.

Μέσα σε αυτή την εθνική πορεία, η Δυτική Ελλάδα ξεχώρισε: με αύξηση συμμετοχής από 10,3% στο 23% και με σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών της την τελευταία επταετία.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Δυτική Ελλάδα δεν έμεινε θεατής, ανέβασε το εξαγωγικό της αποτύπωμα, κέρδισε μερίδια σε δύσκολες διεθνείς αγορές και στήριξε τις επιχειρήσεις της με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η Περιφερειακή Αρχή του Νεκτάριου Φαρμάκη απέδειξε ότι με σχέδιο και σκληρή δουλειά μπορούμε να ανατρέψουμε παγιωμένες αδυναμίες δεκαετιών. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, να κάνουμε τη Δυτική Ελλάδα πρότυπο εξωστρέφειας, καινοτομίας και ανάπτυξης.