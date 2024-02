Έντονη δυσφορία προκάλεσε στους κατοίκους του Κέιπ Τάουν η δυσωδία που κατέκλυσε τη νοτιοαφρικανική μεγαλούπολη εξαιτίας πλοίου που μεταφέρει 19.000 βοοειδή, το οποίο κατέπλευσε για να φορτώσει ζωοτροφές και να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ιράκ. Προερχόμενο από τη Βραζιλία, το πλοίο κατέπλευσε την Κυριακή στο Κέιπ Τάουν φέρνοντας μαζί του μια «εμετική δυσωδία», όπως περιγράφεται σε δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Beware shocking pictures:

Inside the stinking ship at Cape Town harbor carrying 19,000 cattle from Brazil to Irak.

The captain say they clean at sea ? … <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/TKkImXc25l

