Η Δόξα Καινουργίου την περίοδο 1970-71 στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Μία συλλεκτική φωτογραφία
Φωτογραφία της Δόξας Καινουργίου την περίοδο 1970-1971 στο γήπεδο του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Ακαρνάν Αγρινίου.
Όρθιοι από αριστερά :
Μανδέλος Γιώργος, Σελιμάς Οδυσσέας, Δάρλας Λάκης, Ζαχόπουλος Κώστας, Κορδάτος Σωτήρης, Καπούλας Γρηγόρης, Ξανθόπουλος Χρήστος, Παπαευθυμίου Θωμάς.
Κάτω:
Κορδάτος Χριστόφορος, Βάτσιος Γιώργος, Παπανικολάου Ιωάννης, Κορδάτος Θεοφάνης, Ξηροκώστας Χρήστος, Σοροβός Κώστας, Σοροβός Γιώργος
Δημοσιεύθηκε στο http://thestieishistory.blogspot.gr/