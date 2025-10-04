Η Δόξα Καινουργίου την περίοδο 1970-71 στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Μία συλλεκτική φωτογραφία

Φωτογραφία της Δόξας Καινουργίου την περίοδο 1970-1971 στο γήπεδο του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Ακαρνάν Αγρινίου.

 

Όρθιοι από αριστερά :

Μανδέλος Γιώργος, Σελιμάς Οδυσσέας, Δάρλας Λάκης, Ζαχόπουλος Κώστας, Κορδάτος Σωτήρης, Καπούλας Γρηγόρης, Ξανθόπουλος Χρήστος, Παπαευθυμίου Θωμάς.

Κάτω:

Κορδάτος Χριστόφορος, Βάτσιος Γιώργος, Παπανικολάου Ιωάννης, Κορδάτος Θεοφάνης, Ξηροκώστας Χρήστος, Σοροβός Κώστας, Σοροβός Γιώργος

Δημοσιεύθηκε στο http://thestieishistory.blogspot.gr/

