Η Δόξα Καινουργίου την περίοδο 1970-71 στο γήπεδο του Παναιτωλικού - Μία συλλεκτική φωτογραφία

Μια γαρίδα σε κυοφορία στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού - Ο πλούτος της ζωής κάτω από το νερό

Γαρίδα σε κυοφορία εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού κατά την διάρκεια μιας ακόμη κατάδυσης του δύτη Λάμπρου Χαρέλου