Η Δομνίστα Ευρυτανίας χάνει τα πλατάνια της - Ασθένεια «θέρισε» τα δέντρα της πλατείας

Τα πλατάνια της χάνει η Δομνίστα Ευρυτανίας, με της δέντρα της πλατείας να αποδεκατίζονται από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους.

Η Δομνίστα Ευρυτανίας βλέπει σταδιακά να χάνει τους πλατάνους που στόλιζαν την πλατεία του χωριού. Από τα έξι δέντρα που υπήρχαν, έχουν απομείνει μόλις δύο πλήρως υγιή, καθώς το ένα μετά το άλλο προσβάλλονται και κόβονται, θύματα της ασθένειας που προκαλεί ο παθογόνος μύκητας Ceratocystis platani.

Η αρχή έγινε το 2020, με τον πλάτανο που βρισκόταν δεξιά στην έξοδο προς τη Σκοπιά. Το 2023 ακολούθησε το δέντρο μπροστά από το κατάστημα Παπαδημητρίου, το οποίο κόπηκε μερικώς, για να αποτελέσει παρελθόν φέτος, μαζί με εκείνον που στόλιζε τον ξενώνα της πλατείας. Σήμερα, ο πλάτανος δίπλα στη βρύση εμφανίζει σημάδια νόσου και είναι πολύ πιθανό να έχει την ίδια κατάληξη.

Η εικόνα προκαλεί θλίψη, αφού τα πλατάνια αποτελούσαν για δεκαετίες σημείο αναφοράς, φυσική ομπρέλα και μέρος της ταυτότητας του χωριού της νοτιοανατολικής Ευρυτανίας. Σε επιστολή του προς τα Ευρυτανικά Νέα με τίτλο «Μεταχρωματικό Έλκος Πλατάνου στις πλατείες Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου» (Σεπτ. 2024), ο κ. Κώστας Νταλιάνης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καρπενησίου (Δ.Ε. Δομνίστας), είχε αναφερθεί στο πρόβλημα, προτείνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών. Εκτιμούσε ότι «έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος» και ως εκ τούτου «θα πρέπει να δράσουμε τώρα και όχι όταν η καταστροφή θα έχει ολοκληρωθεί», όπως ανέφερε.

Η ασθένεια που πλήττει τα πλατάνια δεν είναι καινούρια· εντοπίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 στη Μεσσηνία και μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Θεσσαλία, φτάνοντας το 2017 και στη Στερεά Ελλάδα, με την Ευρυτανία να καταγράφει πλέον πολύ σοβαρές απώλειες – σε όλη την έκταση του νομού.

Είναι σαφές ότι χρειάζονται άμεσες δράσεις από τους αρμόδιους φορείς. Ειδικοί επιστήμονες, αρμόδιες υπηρεσίες και τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εξετάσουν από κοινού την κατάσταση των δέντρων, να εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα και να υπάρξει σχέδιο για την προστασία και αντικατάστασή τους.

Πηγή: evrytanika.gr