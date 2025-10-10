Η δημόσια στήριξη της Βανδή στον Μπισμπίκη μετά τη δικαστική του περιπέτεια

Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη η Δέσποινα Βανδή, με δημόσια στήριξη της τραγουδίστριας στον ηθοποιό μετά τη δικαστική του περιπέτεια για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στη Φιλοθέη.

Η Δέσποινα Βανδή δεν τοποθετήθηκε ποτέ δημόσια για το τροχαίο που είχε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα σπιτιού. Η τραγουδίστρια παρέμεινε σιωπηρή, απέφυγε τους δημοσιογράφους και δεν εμφανίστηκε δίπλα του στα δικαστήρια την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, όταν ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης […]

Η τραγουδίστρια παρέμεινε σιωπηλή, απέφυγε τους δημοσιογράφους και δεν εμφανίστηκε δίπλα του στα δικαστήρια την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, όταν ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Η μόνη έμμεση αναφορά της τραγουδίστριας στο συμβάν ήταν όταν από την πίστα ζήτησε την προηγούμενη Παρασκευή (3/10) από τους θαμώνες να την εμψυχώσουν, καθώς πέρασε δύσκολη εβδομάδα.

Οι φήμες για κρίση στη σχέση του ζευγαριού δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Το βράδυ της Πέμπτης (9/10) ωστόσο, η Δέσποινα Βανδή προχώρησε σε μία κίνηση που δείχνει πως είναι δίπλα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τον στηρίζει. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την αφίσα της παράστασης «Άνθρωποι και Ποντίκια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία από τις 23 Οκτωβρίου ανεβαίνει ξανά με τους παλιούς και νέους συντελεστές, στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο “Κλωσταί Πεταλούδα-Μουζάκης” στο Αιγάλεω.

Τη φημολογούμενη κρίση στη σχέση της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη είχε σχολιάσει και η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Πέμπτης (9/10), μέσα από την εκπομπή “Happy Day”.

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο γεγονός ότι στο δικαστήριο βρέθηκε στο πλευρό του ηθοποιού η πιο στενή συνεργάτιδα της Δέσποινας Βανδή, κίνηση που μαρτυρά πως η τραγουδίστρια τον υποστηρίζει.

«Η Κατερίνα Παπαμερή, η οποία είναι η συνεργάτιδα που σύμφωνα με την κατάθεση είναι αυτή που κάλεσε στο Αστυνομικό Τμήμα, είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος της Δέσποινας Βανδή και αυτό κάτι λέει. Εγώ την γνωρίζω περίπου 25 χρόνια από την εποχή του Mad TV. Στην πορεία αποφάσισε να ανοίξει έναν νέο κύκλο και να μπει στις δημόσιες σχέσεις. Η Κατερίνα μπήκε στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων του ANT1 και από εκεί ήρθε κοντά με την Δέσποινα Βανδή.

Τα τελευταία χρόνια είναι το alter ego της, όπου είναι η Δέσποινα είναι και η Κατερίνα, όπου είναι η Κατερίνα είναι και η Δέσποινα. Αναφέρω λοιπόν, το ότι είναι εκεί η Κατερίνα μαζί του, δείχνει ότι η Δέσποινα Βανδή στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη. Έχουν ακουστεί πολλά για το αν πέρασαν κρίση, μέσα στο σίριαλ πώς και τι έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης διαδραματίζεται παράλληλα και ένα άλλο σίριαλ για το τι συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι. Το ότι ήταν εκεί η Κατερίνα και κατέθεσε -που ούτως ή άλλως όφειλε να πάει- και πήγαν μαζί, έφυγαν μαζί, δείχνει ότι τα πράγματα βαίνουν προς εκτόνωση και εκείνη τον υποστηρίζει» τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: instyle.gr