Η «Διέξοδος» Μεσολογγίου ανακαινίζει το Μουσείο της – Προσωρινές αλλαγές στην επισκεψιμότητα

Η ανακοίνωση του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος»:
Αγαπητοί και διαχρονικοί μας φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η «Διέξοδος», εν όψει του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο, αποφάσισε να ανακαινίσει και να αναδιαμορφώσει πλήρως το αίθριο του Ιστορικού της Μουσείου.
Για τον λόγο αυτό μέχρι το τέλος του έτους ο επισκέψιμος χώρος του Μουσείου θα περιλαμβάνει μόνο τμήμα του ισογείου και του τεχνοπωλείου,
η δε λειτουργία τους θα είναι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι.
Ζητάμε συγγνώμη για την προσωρινή διακοπή της πλήρους λειτουργίας του Μουσείου και σας ευχαριστούμε για την μακρόχρονη υποστήριξη του έργου μας που αποσκοπεί στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου.