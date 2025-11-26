Η «Διέξοδος» Μεσολογγίου ανακαινίζει το Μουσείο της – Προσωρινές αλλαγές στην επισκεψιμότητα

Η «Διέξοδος» Μεσολογγίου ανακαινίζει πλήρως το αίθριο του Ιστορικού Μουσείου και μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργεί με περιορισμένο επισκέψιμο χώρο και τροποποιημένο ωράριο.

Η ανακοίνωση του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος»:

Για τον λόγο αυτό μέχρι το τέλος του έτους ο επισκέψιμος χώρος του Μουσείου θα περιλαμβάνει μόνο τμήμα του ισογείου και του τεχνοπωλείου,

η δε λειτουργία τους θα είναι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι.