Η Δανάη Μπάρκα ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο

Μια πρόσφατη συνάντηση της Δανάης Μπάρκα με τη Νόνη Δούνια στη Σύρο, κατέληξε σε ξεφάντωμα σε εστιατόριο, όπου επισκέφτηκαν οι δύο γυναίκες μετά το μπάνιο τους στη θάλασσα.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια και ηθοποιός στο TikTok την Κυριακή 24 Αυγούστου, μοιράστηκε στιγμές διασκέδασης με τη Νόνη Δούνια. Φορώντας το μαγιό και το παρεό τους χόρευαν ξέφρενα στο μαγαζί, ενώ σε στιγμιότυπο φαίνεται να έχουν παρασύρει και άλλες γυναίκες στον ρυθμό τους.

«Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;» έγραψε η Δανάη Μπάρκα στο βίντεο που ανέβασε στα social media και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;».

Πηγή: protothema.gr