Η Χριστίνα Σταρακά βραβεύει τους διακριθέντες αθλητές της Αιτωλοακαρνανίας

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 06:30 το απόγευμα, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τιμούμε τους Πρωταθλητές μας» και βραβεύει τους διακριθέντες αθλητές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σε αυτήν, θα τιμηθούν αθλήτριες και αθλητές, των αθλητικών σωματείων του νομού μας , που κατέκτησαν από την 1η έως την 3η θέση σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, τα τρία τελευταία έτη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ και γνωστός δημοσιογράφος, Βασίλης Σκουντής και θα την παρουσιάσει η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, η Αγρινιώτισσα Γωγώ Φαρμάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που βουλευτής του νομού Αιτωλοακαρνανίας προχωρά σε μια τέτοια πρωτοβουλία βράβευσης των αθλητών, αναδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει κομματικά ή κοινωνικά όρια αλλά ενώνει, εμπνέει και δίνει πρότυπα ζωής.

Η Χριστίνα Σταρακά δήλωσε:

«Οι αθλητές μας, οι γονείς και οι προπονητές τους δίνουν έναν καθημερινό, σιωπηλό και συχνά δύσκολο αγώνα. Οφείλουμε να τους επιβραβεύσουμε, όχι μόνο για τα μετάλλια, αλλά για τα πρότυπα που δημιουργούν και τη δύναμη ψυχής που μας διδάσκουν.

Ως βουλευτής του νομού και ως υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής αισθάνθηκα την υποχρέωση να αποδώσω δημόσια τιμή στους πρωταθλητές του τόπου μας. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι ο αθλητισμός είναι η γλώσσα που μας ενώνει όλους – πέρα από κόμματα, πέρα από διαφορές.

Σας καλώ την Κυριακή να βρεθούμε όλοι μαζί στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, σε μια γιορτή του αθλητισμού και της κοινωνίας, για να χειροκροτήσουμε αυτά τα παιδιά που μας γεμίζουν περηφάνια και μας δείχνουν τον δρόμο».