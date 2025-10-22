Η Χριστίνα Σταρακά έφερε στη Βουλή τα κενά και τις υποβαθμίσεις στα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, κατέθεσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, σχετικά με τα σοβαρά κενά και τις πρόσφατες υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων του νομού.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή της, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με πολλά κενά και σήμερα, σχεδόν δυο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, υφίστανται ακόμη 164 κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πάνω από 65 κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Αιτωλοακαρνανίας. Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες σχολεία να υπολειτουργούν, μαθητές να χάνουν πολύτιμες ώρες διδασκαλίας και εκπαιδευτικοί να καλούνται να καλύψουν ανάγκες πέραν των καθηκόντων τους, με συνεχείς εσωτερικές μετακινήσεις.

Τα κενά εντοπίζονται σε βασικές ειδικότητες όπως Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής, Φιλολογίας, Νηπιαγωγών, Μουσικής κ.α., καθώς και σε κρίσιμες υποστηρικτικές δομές, όπως η Παράλληλη Στήριξη, τα Τμήματα Ένταξης και οι Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ). Ειδικά για τα τελευταία, ενώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία 40 τμημάτων, τα οποία και είχαν εγκριθεί από το καλοκαίρι, τελικά τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί μόνο στα 20, αφήνοντας σημαντικό αριθμό μαθητών εκτός ενισχυτικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η κ. Σταρακά εκφράζει έντονο προβληματισμό για την υποβάθμιση πέντε δημοτικών σχολείων του νομού — στη Ματαράγκα, Παντάνασσα, Στάνο, Καραϊσκάκη και Μοναστηράκι — όπου αποφασίστηκε η περικοπή μίας τάξης σε καθένα από αυτά. «Η πρακτική αυτή είναι παιδαγωγικά και οργανωτικά απαράδεκτη, καθώς αναγκάζει μαθητές να αλλάζουν εκπαιδευτικό και τμήμα στη μέση της χρονιάς, διαταράσσοντας τη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας και επιβαρύνοντας ψυχολογικά τα παιδιά», τονίζει η βουλευτής.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Χριστίνα Σταρακά ζητά από την Υπουργό Παιδείας να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών, να εξηγήσει τους λόγους της περικοπής των τμημάτων ΖΕΠ, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία ελήφθη η απόφαση υποβάθμισης σχολικών μονάδων εν μέσω του σχολικού έτους.

«Η Αιτωλοακαρνανία δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως νομός δεύτερης κατηγορίας. Οι μαθητές μας δεν είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού· δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και πλήρως στελεχωμένα σχολεία. Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, άμεσα και με σχέδιο», δήλωσε η βουλευτής.