Η Χρ. Σταρακά βγαίνει στην πλατεία – Εκδήλωση στην πλατεία Δημάδη στις 5/10

Για οποιοδήποτε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου κι αν μιλούσαμε, δεν θα περιμέναμε να πιστεύει στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή κοντά στη λήξη της κυβερνητικής θητείας. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω κι αν δημοσκοπικά παραμένει ακόμα μια «μικρή» αξιωματική αντιπολίτευση.

Η Χριστίνα Σταρακά λοιπόν φαίνεται προφανώς να μην πιστεύει στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και να ετοιμάζεται για εκλογές! Έτσι λοιπόν πιάνει τις πλατείες... Προ ημερών η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου αποφάσισε μετά από αίτημα της βουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία να της παραχωρήσει την πλατεία Δημάδη για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. Αυτή μάλιστα θα είναι η δεύτερη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που κάνει η Χριστίνα Σταρακά σε διάστημα λίγων μηνών, καθώς μόλις τον περασμένο Μάιο, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την εκλογή της στη βουλή είχε πραγματοποιήσει -με πολύ κόσμο ομολογουμένως- πολιτική εκδήλωση σε γνωστό κέντρο του Αγρινίου. Σειρά τώρα φαίνεται ότι έχει μια πολιτική συγκέντρωση και μάλιστα σε ανοικτό χώρο.

Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η Χριστίνα Σταρακά μπαίνει σε… εκλογική ετοιμότητα, με το βλέμμα φυσικά στην επόμενη Βουλή, αλλά και στο εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης λογικά θα προβεί και σε ανανέωση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία, από τη στιγμή που το κόμμα φιλοδοξεί να επανέλθει στα κυβερνητικά έδρανα.

Εφημερίδα "Συνείδηση"